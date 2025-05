Cheese Rolling, l’arte del rotolare con stile: 2 feriti per la corsa al formaggio

MeteoWeb

Il tradizionale evento di cheese rolling di Cooper’s Hill, in Gloucestershire, ha visto trionfare nuovamente il tedesco Tom Kopke, 23 anni, nella corsa maschile principale. Il giovane YouTuber, già vincitore nel 2023, ha affrontato uno dei pendii più ripidi del Regno Unito per inseguire la celebre forma di Double Gloucester da 3 kg. Migliaia di spettatori hanno assistito all’evento.

Sette gare si sono svolte durante la giornata di ieri, 2 delle quali dedicate alla memoria di ex vincitori scomparsi. Il terreno secco e scivoloso ha contribuito a un numero significativo di incidenti: 2 partecipanti sono stati trasportati in ospedale, mentre l’evento ha richiesto l’intervento di 5 ambulanze e un elicottero. Le autorità locali ribadiscono da anni le preoccupazioni per la sicurezza, definendo la manifestazione non sicura e difficile da gestire in caso di emergenza.

Nonostante gli avvertimenti, l’evento continua ad attirare concorrenti internazionali e celebrità del web, come l’americano IShowSpeed, che ha richiesto cure mediche. La corsa al formaggio, con origini risalenti a 600 anni fa, si conferma un rituale estremo e affascinante.

Il cheese rolling di Cooper’s Hill è una tradizione inglese secolare che si tiene ogni anno a Gloucestershire. L’evento consiste nel far rotolare una forma di formaggio Double Gloucester da una collina ripidissima, mentre i partecipanti corrono, rotolano a loro volta, anche rovinosamente, per cercare di prenderla. Sebbene le origini esatte siano incerte, si ritiene che risalga a oltre 600 anni fa, forse legata a riti pagani per celebrare l’arrivo della primavera o la fertilità della terra. Oggi è considerata uno sport estremo, con gare spettacolari, cadute frequenti e partecipanti provenienti da tutto il mondo, nonostante i rischi evidenti.