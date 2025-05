Al Chelsea Flower Show debutta il primo “Giardino per cani”

MeteoWeb

Al celebre Chelsea Flower Show, tra le meraviglie floreali della Royal Horticultural Society, fa il suo debutto un’innovazione curiosa e affettuosa: il primo “Giardino per cani”, ideato da Monty Don, volto storico del programma “Gardener’s World”, insieme al suo golden retriever Ned. Progettato per essere condiviso da uomini e animali, il giardino unisce estetica e funzionalità: prato resistente ai giochi, un piccolo ruscello guadabile, una casetta per il riposo e una robusta panca in legno, su cui anche i cani possono sonnecchiare. L’intero percorso del giardino è stato ispirato dai movimenti naturali di Ned, liberato tra le piante per tracciare i sentieri in base al suo fiuto.

La vegetazione scelta è semplice e locale: noccioli, giacinti, primule, tulipani e digitali. Anche re Carlo III e la regina Camilla, grande amante degli animali, hanno visitato l’installazione prima dell’apertura al pubblico.