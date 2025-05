EDF chiude la centrale a carbone di Cordemais: al suo posto un impianto per tubature nucleari

MeteoWeb

Il gruppo energetico francese EDF il 31 maggio 2027 disattiverà le ultime due unità di produzione di energia della centrale a carbone di Cordemais, nella Francia occidentale, e sta valutando l’utilizzo del sito per un impianto di tubature nucleari. Lo ha dichiarato l’azienda francese. La centrale a carbone di Cordemais è una delle ultime centrali elettriche a carbone in Francia, dove il mix energetico è dominato dai reattori nucleari di EDF, e funziona principalmente durante l’inverno, quando la domanda di Energia per il riscaldamento aumenta. L’utility ha avviato uno studio per la costruzione in loco di un impianto di tubature nucleari, la cui entrata in funzione è prevista per la fine del 2028 e che alla fine impiegherà fino a 200 persone. EDF prevede di espandere la propria flotta nucleare e sta lavorando al finanziamento di 6 nuovi reattori, che un impianto di tubature nucleari potrebbe eventualmente fornire. A settembre EDF ha annullato il piano di conversione della centrale a carbone in un impianto a biomassa, poiché – ha spiegato – “non sussistevano le condizioni tecniche ed economiche per la realizzazione del progetto di conversione”.