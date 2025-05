Il cielo si accende dopo il tramonto: è la stagione delle nubi nottilucenti

MeteoWeb

Se vi capita di osservare il cielo poco dopo il tramonto, specialmente tra maggio e agosto, potreste imbattervi in uno spettacolo inaspettato: le nubi nottilucenti. Queste rare formazioni appaiono come sottili fili luminosi, azzurrognoli o argentati, che attraversano il cielo crepuscolare, brillando anche dopo che il sole è scomparso dietro l’orizzonte.

Nubi nottilucenti, le nuvole più alte della Terra

Le nubi nottilucenti sono le più alte che si formano nell’atmosfera terrestre. Si sviluppano tra i 76 e gli 85 kmdi altitudine, nella mesosfera, la regione più fredda dell’atmosfera terrestre, dove le temperature possono raggiungere i -120°C. Questa altezza le colloca al confine tra l’atmosfera e lo Spazio, ben al di sopra delle nuvole convenzionali.

Un fenomeno stagionale ed esclusivo

Visibili solamente durante il crepuscolo e in particolari periodi dell’anno, queste nubi luminose si manifestano soprattutto nelle regioni più vicine ai poli. Nell’emisfero Nord, la loro stagione tipica va da fine maggio ad agosto, mentre nell’emisfero Sud si estende da novembre a febbraio. Il fenomeno si presenta solo in precise condizioni atmosferiche e per questo rimane un evento tutt’altro che garantito.

La scia dei “desideri caduti”

Alla base della formazione delle nubi nottilucenti c’è una combinazione insolita di fattori: acqua, temperature estreme e polvere extraterrestre. Infatti, i “semi” attorno a cui si condensano i cristalli di ghiaccio che compongono queste nubi provengono dalla disintegrazione di meteore, quelle che comunemente chiamiamo stelle cadenti. Il passaggio di questi minuscoli frammenti spaziali nella mesosfera lascia una scia di particelle metalliche, come sodio e ferro, che diventano nuclei di condensazione per il ghiaccio.

Riflessi spaziali: una danza di luce

La particolare luminosità delle nubi nottilucenti è dovuta alla riflessione della luce solare da parte delle minuscole particelle di ghiaccio metallico. Anche quando il Sole non è più visibile all’orizzonte, la sua luce può ancora illuminare queste alte nubi, rendendole visibili dalla superficie terrestre come onde luminose che si muovono lentamente nel cielo. La loro struttura riflette anche le onde radar e, secondo alcuni studi, agisce come uno specchio naturale nel cielo notturno.

Nubi nottilucenti: un fenomeno “moderno”?

Sorprendentemente, le prime osservazioni documentate di queste nuvole risalgono solo al 1885, poco dopo la devastante eruzione del vulcano Krakatoa. L’ipotesi è che la nube di cenere immessa nell’atmosfera abbia favorito condizioni favorevoli alla loro formazione. Da allora, le osservazioni si sono intensificate, specialmente tra i 40° e i 50° di latitudine Nord. Dal 2007, la NASA ha avviato la missione AIM (Aeronomy of Ice in the Mesosphere) per studiare questo fenomeno e comprenderne le relazioni con i cambiamenti climatici e l’attività solare.

Uno sguardo al cielo che rivela la fragilità dell’atmosfera

Oltre alla loro bellezza ipnotica, le nubi nottilucenti rappresentano un delicato indicatore delle condizioni della mesosfera e, forse, dei cambiamenti globali in atto. Osservarle non è solo un’occasione per ammirare un raro fenomeno atmosferico, ma anche un invito a riflettere sulla complessità e sull’equilibrio del nostro pianeta.