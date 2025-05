Il cielo di maggio ci offre una Microluna: cosa significa e come vederla

MeteoWeb

Lunedì 12 maggio 2025 il cielo ci regalerà un affascinante spettacolo astronomico: la Luna Piena dei Fiori, così chiamata secondo la tradizione popolare, si presenterà in una veste particolare, più piccola e più fioca del solito. Il motivo? Si tratta di una Microluna, un fenomeno meno noto della più celebre Superluna, ma altrettanto interessante dal punto di vista scientifico.

Cos’è una Microluna?

A differenza della Superluna, che si verifica quando la Luna Piena coincide con il perigeo (il punto più vicino della sua orbita alla Terra), la Microluna si ha quando la Luna Piena si trova all’apogeo, ovvero nel punto più distante del suo percorso ellittico attorno al nostro pianeta. Ciò fa sì che la Luna appaia nel cielo più piccola e leggermente meno luminosa.

Secondo la definizione di Timeanddate, si può parlare di Microluna quando la distanza tra il centro della Terra e il centro della Luna supera i 405mila km. In questa occasione, la luna piena sarà distante ben 405.278 km, rendendola la 2ª Luna Piena più lontana dell’anno.

Illusioni e realtà

Chi osserverà la Luna sorgere all’orizzonte orientale al crepuscolo, potrebbe percepirla come insolitamente grande: si tratta di un inganno di percezione che porta il nostro cervello a vedere la Luna più grande quando è vicina all’orizzonte. La NASA ricorda che è solo un’impressione ottica, non legata alle reali dimensioni apparenti del nostro satellite.

Quanto è più piccola?

Rispetto a una Superluna, la Microluna può apparire fino al 14% più piccola e circa 12% meno luminosa. Ma per il comune osservatore, si tratta di una differenza difficilmente percepibile a occhio nudo: come sottolinea NASA, un oggetto con dimensioni apparenti così ridotte (paragonabili all’unghia del pollice tenuta a braccio teso) cambia poco anche se ingrandito del 14%.

Come e quando osservare la Microluna

Anche se “micro”, questa Luna Piena sarà comunque spettacolare. Per apprezzarla al meglio, il consiglio è di trovarsi in un luogo con una vista libera verso l’orizzonte Est, come una collina, un campo aperto o una costa rivolta a Est. Il momento migliore per l’osservazione è al tramonto, quando la Luna comincia a sorgere, incorniciata dai colori del crepuscolo.

Per sapere l’orario esatto in cui sorgerà la Luna nella propria località, è possibile utilizzare uno dei tanti calcolatori disponibili online.