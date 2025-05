La Cina chiude i rubinetti: l’Europa rischia il blackout dei motori elettrici

MeteoWeb

In un clima di crescente tensione commerciale tra Pechino e Washington, l’Europa si trova sull’orlo di una crisi che potrebbe paralizzare il suo settore dei veicoli elettrici. Secondo un rapporto pubblicato dalla società di consulenza Berylls by AlixPartners, le scorte europee di terre rare — elementi fondamentali per la produzione di motori elettrici — potrebbero esaurirsi entro cinque o sei settimane. Il rischio è concreto: alcune linee di assemblaggio potrebbero fermarsi già a metà giugno. Il neodimio, essenziale per i magneti permanenti utilizzati nei motori elettrici, è attualmente al centro di una vera e propria emergenza industriale. A partire da aprile, la Cina ha imposto nuove restrizioni all’esportazione di diversi materiali critici, tra cui proprio il neodimio, introducendo un sistema di licenze che limita fortemente le forniture verso l’estero. Sebbene ufficialmente dirette agli Stati Uniti, queste misure stanno avendo effetti collaterali devastanti sull’industria manifatturiera europea, profondamente interconnessa con quella globale.

La rivista Supply Chain World segnala che, a causa delle nuove norme, i flussi in uscita dalla Cina sono rallentati fino quasi a bloccarsi. Le scorte residue stanno rapidamente diminuendo, e la situazione si aggrava di giorno in giorno.

Una catena senza piano B

Attualmente, la Cina controlla circa il 90% dell’estrazione globale di terre rare e praticamente il 100% della loro raffinazione. Un dominio che, in tempi normali, rappresentava una comodità per i produttori occidentali. Oggi, si sta trasformando in un pericoloso punto di vulnerabilità strategica. “Non esiste una reale alternativa a breve termine”, affermano gli analisti di Berylls. Questo significa che la dipendenza dell’industria europea da un’unica fonte — e per di più geopoliticamente instabile — rischia di bloccare non solo la produzione di veicoli elettrici, ma anche quella di altri settori ad alta tecnologia. I magneti permanenti, infatti, sono essenziali anche in sistemi di sterzo, impianti audio, climatizzazione e perfino turbine eoliche.

Silenzio nelle fabbriche e nei palazzi

Nonostante la gravità della situazione, i principali costruttori europei di automobili mantengono un insolito riserbo. Alcuni osservatori parlano di strategia cautelativa, ma il silenzio appare inquietante. Molti stabilimenti operano con una logica “just-in-time”: l’interruzione anche temporanea delle forniture può arrestare l’intero processo produttivo in pochi giorni. Il paragone con la crisi dei semiconduttori del 2021-2022 si fa sempre più evidente: allora, un componente invisibile e poco conosciuto paralizzò intere filiere industriali. Oggi, lo spettro è rappresentato da un gruppo di minerali tanto oscuro quanto insostituibile.

Inerzia politica a Bruxelles

Sul fronte istituzionale, l’Unione Europea sembra ancora priva di un piano concreto. Sono state ipotizzate alcune contromisure, come l’attivazione di riserve strategiche o l’apertura di nuove rotte commerciali con il Giappone, ma a fine maggio nessuna iniziativa ufficiale è stata avviata. Un copione già visto a dicembre, quando Pechino impose restrizioni sull’export di gallio, germanio e antimonio — senza suscitare una risposta adeguata da parte europea.

Le nuove regole cinesi consentono al governo di bloccare le spedizioni senza fornire spiegazioni, rafforzando ulteriormente il proprio controllo su una risorsa chiave per la transizione energetica globale. Per l’Europa, ciò significa dover rivedere le fondamenta del proprio progetto di decarbonizzazione, che dipende fortemente da tecnologie alimentate da terre rare.

Se Bruxelles e i grandi gruppi industriali europei non agiranno con decisione e rapidità, la crisi delle terre rare potrebbe trasformarsi in un disastro economico di vasta portata. L’industria automobilistica — simbolo della competitività e dell’innovazione europee — rischia di ritrovarsi bloccata, vittima collaterale di una guerra commerciale combattuta da altri. La transizione verde, senza una strategia di approvvigionamento indipendente, resta solo un’ambizione vulnerabile.