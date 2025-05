Cina, elicottero precipita a Suzhou: un morto e 4 feriti

MeteoWeb

Un elicottero è precipitato nella città di Suzhou, nella provincia orientale di Jiangsu, in Cina, causando la morte di una persona e 4 feriti: lo riporta l’agenzia di stampa Xinhua. Secondo quanto riferito dall’ufficio per la gestione delle emergenze del distretto di Wuzhong, il velivolo, un Robinson R44 II di produzione statunitense, è caduto da un’altezza di circa 10 metri durante la fase di rientro da un volo. Nell’impatto, una persona a terra è stata travolta e ha perso la vita, mentre tutti e 4 i membri dell’equipaggio sono rimasti feriti, ma nessuno versa in gravi condizioni. Le autorità dell’aviazione civile della provincia di Jiangsu hanno avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente.

