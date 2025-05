Cina, forte esplosione in un impianto chimico nello Shandong: enorme colonna di fumo | VIDEO

MeteoWeb

Una potente esplosione è avvenuta oggi in un impianto chimico nello Shandong, nella Cina orientale, causando una enorme colonna di fumo grigio dalla struttura. Secondo quanto riportato dai media statali, tuttavia, non sono state segnalate vittime a causa dell’incidente avvenuto allo stabilimento Youdao alle 11:57 locali (5:57 in Italia) a Gaomi, circa 450 chilometri a sud-est della capitale Pechino. I video postati sui social hanno mostrato un incendio e vetrine di negozi in frantumi a seguito dell’esplosione, con numerosi detriti sulle strade.

I servizi di emergenza hanno inviato sul posto 55 veicoli e 232 soccorritori, ha riferito il Ministero nazionale per la Gestione delle Emergenze in una nota. L’impianto, secondo il quotidiano online The Paper, è della Youdao Chemical e produce pesticidi “a bassa tossicità”, dando lavoro a circa 300 persone su un sito di ben 47 ettari. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire le cause dell’esplosione.