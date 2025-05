Cina, frane nel Sud/Ovest: almeno 19 dispersi

MeteoWeb

Almeno 19 persone sono rimaste sepolte da 2 frane avvenute nella contea di Dafang, nella provincia montuosa di Guizhou, nel Sud/Ovest della Cina. Le frane si sono verificate in momenti diversi, una di notte e l’altra in mattinata. Le autorità hanno confermato le difficoltà nei soccorsi a causa del terreno impervio e della posizione remota. Il Ministero delle situazioni di emergenza ha esortato le squadre di soccorso a impiegare ogni mezzo possibile per ritrovare i dispersi, nonostante le difficoltà logistiche.