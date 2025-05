La Cina lancia la prima costellazione spaziale per il calcolo AI orbitale

MeteoWeb

La Cina ha lanciato con successo 12 satelliti dal Centro di Lancio di Jiuquan, dando il via alla prima costellazione spaziale al mondo dedicata al calcolo orbitale basato su intelligenza artificiale. Il progetto, guidato dalla startup ADA Space in collaborazione con Zhejiang Lab, fa parte del più ampio programma “Star-Compute”, che prevede il dispiegamento di 2.800 satelliti.

Denominata “Three-Body Computing Constellation”, la rete satellitare elaborerà i dati direttamente nello Spazio, riducendo la dipendenza dalle infrastrutture terrestri. Ogni satellite è dotato di capacità AI avanzate, collegamenti laser da 100 Gbps e sensori di telerilevamento. Insieme, potranno eseguire fino a 5 peta-operazioni al secondo e archiviare 30 terabyte di dati.

Uno dei satelliti trasporta anche un polarimetro a raggi X, utile per rilevare eventi astronomici transitori come i lampi gamma. Questo passo tecnologico segna una svolta: i satelliti non saranno più solo strumenti di osservazione, ma veri e propri nodi intelligenti di elaborazione dati.