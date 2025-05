Cina, pioggia creata con i droni: successo o rischio globale?

MeteoWeb

In un’epoca in cui i cambiamenti climatici impongono soluzioni sempre più innovative, la Cina ha sperimentato una delle tecnologie più controverse e affascinanti del momento: il cloud seeding, ovvero l’inseminazione artificiale delle nuvole per provocare pioggia. Lo scenario è quello della regione arida dello Xinjiang, dove nell’estate del 2023 è stato condotto un esperimento su larga scala utilizzando droni militari TB-A modificati, capaci di volare in autonomia su vaste aree e trasportare carichi chimici in quota con estrema precisione.

Pioggia artificiale su oltre 8.000 km²: risultati sorprendenti

Nel corso di 45 giorni, questi droni hanno rilasciato nell’atmosfera ioduro d’argento, una sostanza chimica in grado di stimolare la condensazione del vapore acqueo. Il risultato? Secondo le autorità cinesi, la pioggia sarebbe aumentata del 4% su un’area di oltre 8.000 chilometri quadrati, equivalente a più di tre volte la provincia di Belluno. Si stima che siano caduti oltre 18 milioni di galloni d’acqua, pari a circa 30 piscine olimpioniche in un solo giorno.

Il monitoraggio, effettuato con strumentazione satellitare, spettrometri e modelli al computer, ha confermato l’efficacia del sistema, aprendo nuovi scenari per la gestione climatica e l’adattamento alla scarsità idrica.

Come funziona il cloud seeding con droni

Il principio è relativamente semplice: il drone, una volta in quota, rilascia piccole quantità di ioduro d’argento nelle nuvole. Queste particelle agiscono da nuclei di condensazione, attorno ai quali il vapore acqueo si aggrega, formando gocce di pioggia. A rendere efficace la missione è stata proprio la versatilità dei droni TB-A, capaci di volare per lunghe distanze, operare anche in condizioni meteo complesse e coprire territori vastissimi in tempi rapidi e con maggiore precisione rispetto a razzi da terra o aerei con equipaggio.

I benefici: una risposta alla desertificazione?

In una regione come lo Xinjiang, da anni colpita da desertificazione e scarsità d’acqua, questo tipo di intervento può rappresentare un’opportunità concreta. Il cloud seeding, infatti, potrebbe essere utilizzato in modo strategico per irrigare aree agricole, rifornire bacini idrici e ridurre l’impatto delle ondate di calore. Inoltre, l’uso dei droni consente di abbattere i costi operativi e di limitare i rischi per gli operatori umani.

Tuttavia, dietro l’apparente successo della missione si nascondono rischi ambientali, scientifici ed etici che non possono essere ignorati.

I lati oscuri della pioggia artificiale: salute, ambiente e geopolitica

L’impatto dello ioduro d’argento: sostanza utile ma tossica

Il composto utilizzato per stimolare la pioggia, lo ioduro d’argento, è classificato da normative internazionali come sostanza tossica e pericolosa per l’ambiente acquatico. Sebbene le concentrazioni impiegate nelle operazioni siano molto basse, diversi studi mettono in guardia sull’accumulo nel tempo nei suoli e nelle acque, che potrebbe influenzare alghe, batteri e cianobatteri, riducendo i processi di fotosintesi e alterando gli equilibri ecologici. Inoltre, un’esposizione cronica a questa sostanza potrebbe causare disturbi polmonari e cutanei, oltre a fenomeni di iodismo e, in rari casi, argiria, una condizione che rende la pelle permanentemente grigio-bluastra.

Alterazioni del ciclo dell’acqua e fenomeni meteo estremi

Un altro punto critico riguarda il possibile squilibrio del ciclo naturale delle precipitazioni. Aumentare la pioggia in una determinata area potrebbe significare sottrarla ad altre, con il rischio concreto di spostare la siccità anziché risolverla. Allo stesso modo, un incremento artificiale delle precipitazioni potrebbe causare alluvioni improvvise, frane o danni all’agricoltura, aggravando le criticità anziché attenuarle.

La scienza è divisa: non tutti i dubbi sono risolti

Secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale, i risultati del cloud seeding restano ancora molto variabili, con incrementi stimati tra lo 0% e il 20% a seconda delle condizioni meteo e delle tecniche impiegate. La comunità scientifica internazionale riconosce la necessità di ulteriori studi a lungo termine per comprendere gli effetti collaterali e migliorare l’efficacia degli interventi. Il rischio, in assenza di solide basi empiriche, è quello di affidarsi troppo presto a una tecnologia ancora sperimentale, con tutte le incognite che ne derivano.

Etica, diritti e tensioni internazionali: chi decide il clima?

Quando si parla di modificare artificialmente il tempo, non si possono ignorare le implicazioni etiche e geopolitiche. Interventi su larga scala come quello condotto nello Xinjiang sollevano interrogativi cruciali: chi ha il diritto di modificare il clima? E a quale costo per le regioni vicine o gli stati confinanti?

In passato, in alcuni contesti internazionali, sono emerse accuse di “furto di nuvole”, ovvero il sospetto che alcuni paesi stiano manipolando le precipitazioni a proprio favore, impoverendo le risorse idriche altrui. In un mondo dove la risorsa più contesa sarà l’acqua, la possibilità di influenzare le piogge potrebbe diventare una nuova frontiera di potere geopolitico.

Una tecnologia con grandi promesse, ma serve cautela

Il test cinese nello Xinjiang ha dimostrato che è possibile modificare il clima locale con strumenti tecnologici avanzati, aprendo la strada a nuovi strumenti per affrontare la crisi idrica globale. Tuttavia, come accade spesso con le innovazioni più potenti, il confine tra progresso e pericolo è sottile.

Affidarsi a queste tecnologie richiede trasparenza, rigore scientifico, regolamentazione internazionale e consenso condiviso. Solo così sarà possibile sfruttarne i benefici senza generare nuovi squilibri. Perché fare piovere non può diventare una prerogativa di pochi, ma un bene comune da governare con responsabilità.