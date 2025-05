Cina prima al mondo nella ricerca sul cancro: superati gli Stati Uniti per produzione scientifica, ma Harvard resta al vertice

MeteoWeb

Nel 2024 la Cina ha raggiunto un traguardo storico nel campo della ricerca oncologica: per la prima volta ha superato gli Stati Uniti nella produzione scientifica legata al cancro secondo il Nature Index, ponendosi come il nuovo leader mondiale del settore. Questo risultato è stato sostenuto da un impressionante incremento del 19% nella quota (“Share”) di pubblicazioni di alta qualità rispetto all’anno precedente, a fronte di un più modesto +5% registrato dagli Stati Uniti nello stesso periodo. Nonostante il sorpasso cinese in termini di volume di output, gli Stati Uniti mantengono un ruolo chiave nella rete globale di collaborazione scientifica. Infatti, risultano coinvolti in tutte le dieci principali collaborazioni bilaterali nel campo della ricerca sul cancro, secondo il punteggio di collaborazione bilaterale del Nature Index. Tuttavia, la partnership Stati Uniti–Cina, un tempo tra le più fruttuose, ha subito un netto declino a partire dal 2021, e le tensioni politiche persistenti potrebbero ostacolare una piena ripresa del rapporto.

Università protagoniste: Harvard domina la scena

A livello istituzionale, Harvard University, con sede a Cambridge, Massachusetts, si conferma nettamente in testa nella produzione scientifica oncologica. Con una quota di 1.169,18 nel periodo compreso tra gennaio 2019 e agosto 2024, Harvard distacca nettamente il secondo ente più produttivo, l’Accademia Cinese delle Scienze di Pechino, che si ferma a 768,09. Questo dimostra che, nonostante la crescita cinese, alcune istituzioni accademiche statunitensi restano in una posizione di assoluta eccellenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.