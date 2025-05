Tensione alle Diaoyu/Senkaku: la Cina protesta contro Tokyo per intrusione aerea, il Giappone denuncia incursione di elicottero cinese

MeteoWeb

Pechino ha presentato una protesta formale contro Tokyo denunciando l’intrusione di un aereo civile giapponese nello spazio aereo sopra le isole Diaoyu/Senkaku, arcipelago conteso da secoli tra i due Paesi. Secondo l’ambasciata cinese in Giappone, “la Cina esprime la sua ferma insoddisfazione e opposizione a questa azione e ha già adottato le misure di controllo necessarie in conformità alla legge, per avvertire ed espellere l’aeromobile”. L’ambasciatore Wu Jianghao ha trasmesso una “richiesta solenne” al viceministro degli Esteri nipponico, chiedendo che Tokyo “riconosco la gravità della situazione e adotti misure concrete per evitare incidenti simili”.

Parallelamente, il ministero della Difesa giapponese ha denunciato l’ingresso nello stesso spazio aereo di un elicottero appartenente alla Guardia Costiera cinese. “In risposta, le Forze di Autodifesa hanno inviato aerei da combattimento della Forza di Difesa Aerea del Sudovest”, si legge in una nota ufficiale. Pechino ha avvertito che se il Giappone continuerà con “azioni provocatorie”, la Cina adotterà “contromisure ferme per salvaguardare la propria sovranità e i propri diritti marittimi”.

