Città della Salute e della Scienza di Torino: incontro strategico con l’ordine delle professioni sanitarie

Lunedì 19 maggio, presso la Direzione aziendale della Città della Salute e della Scienza di Torino (CDSS), si è svolto un proficuo incontro tra il Commissario Thomas Schael, il Direttore Sanitario Flavia Pirola, il Presidente dell’Ordine delle Professioni Sanitarie Giuseppe Smeraldi ed il Consigliere Davide Renosio. Durante l’incontro sono emerse numerose tematiche di rilevanza, ma il focus principale è stato posto sull’importanza delle 13 professioni sanitarie attive in CDSS, con un forte richiamo alla necessità di potenziare i servizi attraverso la collaborazione interprofessionale e l’integrazione delle tecnologie. Flavia Pirola ha sottolineato che “è fondamentale adottare una mentalità aperta verso l’innovazione tecnologica, integrandola nel nostro sistema sanitario in modo mirato e responsabile, sempre nel rispetto delle normative e delle esigenze dei pazienti”. Questa visione non solo mira a migliorare l’efficienza dei servizi offerti, ma promuove anche un ambiente in cui la tecnologia diventa un alleato indispensabile nella pratica quotidiana.

Il Consigliere Renosio ha aggiunto un’importante considerazione: “se da un lato accogliamo con favore l’innovazione tecnologica, dall’altro è vitale garantire che essa venga implementata in modo consapevole. Dobbiamo evitare che strumenti avanzati finiscano in un angolo buio della gestione sanitaria, precludendo così il loro potenziale”. La formazione specifica e continua del personale risulta quindi essenziale, affinché le nuove tecnologie possano essere utilizzate in modo efficace e sostenibile.

Schael e Pirola hanno espresso disponibilità a collaborare con l’Ordine delle Professioni Sanitarie, presieduto da Smeraldi, per sviluppare percorsi formativi congiunti che possano fornire agli operatori sanitari le competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro. L’incontro si è concluso con l’impegno di un prossimo appuntamento a luglio, momento in cui la Direzione di Città della Salute presenterà la “rotta” per un sistema sanitario sempre più efficiente e al servizio della popolazione. È un passo importante verso un’innovazione consapevole e responsabile, che non solo migliorerà la qualità dell’assistenza sanitaria, ma garantirà anche un futuro più luminoso per tutte le professioni sanitarie coinvolte.