Cittadella-Brescia in ritardo: paura allo stadio per un malore

Il match tra Cittadella e Brescia, valido per il campionato di Serie B, non è ancora iniziato a causa di un grave malore che ha colpito un tifoso sugli spalti. L’episodio ha generato attimi di forte apprensione tra i presenti. Poco prima del fischio d’inizio, uno spettatore ha accusato un improvviso malore che ha richiesto l’intervento immediato del personale sanitario presente nell’impianto. L’arbitro, avvisato dell’accaduto, ha deciso in accordo con le squadre di posticipare l’inizio della partita.

