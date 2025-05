Clima estremo in Piemonte: +30°C a maggio, tanta neve solo un anno fa

MeteoWeb

Nel cuore delle Alpi piemontesi, il 1° maggio 2025 ha segnato un capitolo del tutto anomalo nella cronaca climatica regionale: temperature da piena estate, zero termico vicino ai 4.000 metri e un caldo record che ha lasciato sorpresi anche i meteorologi più esperti. Le stazioni di rilevamento hanno registrato valori massimi in pianura compresi tra i 27 e i 30°C. Ma ciò che ha colpito maggiormente è stato il caldo in quota: oltre 20°C anche a 1.200 metri. Lo zero termico, ovvero la quota alla quale la temperatura scende sotto lo zero, ha toccato i 3.700-4.000 metri, una soglia solitamente riservata alla fine di giugno, non certo all’inizio di maggio.

Il fenomeno è stato innescato da una robusta rimonta anticiclonica subtropicale, con aria calda risalita direttamente dal Nord Africa. Questo assetto atmosferico ha generato condizioni eccezionalmente stabili e calde su tutto il Nord Italia, e in particolare sul Piemonte occidentale.

Un salto termico senza precedenti rispetto al 2024

Appena dodici mesi prima, lo scenario era diametralmente opposto. Tra marzo e aprile 2024, il Piemonte aveva vissuto una delle stagioni primaverili più nevose degli ultimi decenni. La neve era caduta copiosa sulle Alpi, con accumuli superiori ai 2,5 metri in alcune valli del Cuneese e del Torinese.

Durante il periodo pasquale del 2024, si erano verificati episodi di neve fresca con accumuli di 50-100 cm anche a quote inferiori ai 2.000 metri. In alcune località, il limite delle nevicate era sceso fino a 400-600 metri, con condizioni da pieno inverno e rischio valanghe massimo (grado 5).

In pianura, le temperature raramente superavano i 10°C, mentre le condizioni in quota restavano stabili su valori tipici di febbraio. Un contrasto netto con il caldo anomalo di maggio 2025.

Ricordando il Primo Maggio invernale del 2016

Anche il 1° maggio 2016 rappresenta un precedente interessante per comprendere quanto variabile possa essere la primavera sulle Alpi occidentali. Quell’anno, il Piemonte fu investito da una perturbazione fredda con nevicate fino a 600 metri di quota. A 1.200 metri, si registrarono accumuli superiori ai 50 cm, con episodi di temporali nevosi.

In pianura, le temperature diurne non superarono i 7°C, regalando un clima quasi invernale in piena primavera. Anche maggio 2016, nel complesso, fu caratterizzato da marcata instabilità e da frequenti ritorni di freddo.

Le implicazioni climatiche: tra estremi termici e incertezza meteorologica

Questa straordinaria sequenza di eventi — freddo e neve nel 2024, caldo record nel 2025 — solleva interrogativi cruciali sul comportamento del clima alpino nel contesto dei cambiamenti climatici globali. Non si tratta più di semplici anomalie stagionali, ma di una tendenza verso una maggiore frequenza di eventi estremi.

La rapida transizione tra condizioni quasi invernali e scenari da estate inoltrata può generare impatti profondi su:

Ambiente alpino : scioglimento accelerato della neve residua e stress per flora e fauna.

: scioglimento accelerato della neve residua e stress per flora e fauna. Turismo : difficoltà di programmazione per stagioni sciistiche e attività outdoor.

: difficoltà di programmazione per stagioni sciistiche e attività outdoor. Gestione idrica: squilibri nella disponibilità d’acqua legata allo scioglimento nevoso.

Il clima alpino è sempre meno prevedibile

Il confronto tra il 1° maggio 2025 e gli anni precedenti ci restituisce un’immagine potente dell’instabilità climatica che sta caratterizzando le montagne piemontesi. Un solo anno separa i 260 cm di neve delle vacanze pasquali del 2024 dalle temperature roventi e dallo zero termico a 4.000 metri del 2025.

Più che un’eccezione, sembra trattarsi della nuova regola di un clima sempre più soggetto a estremi. Per chi vive, lavora o frequenta la montagna, comprenderne l’evoluzione è ormai una necessità concreta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.