Clima, il fumo degli incendi ha ucciso 15.000 persone negli USA: lo studio

Gli incendi boschivi causati dal cambiamento climatico contribuiscono – solo per quel che riguarda gli effetti del loro fumo – a causare migliaia di morti e miliardi di dollari di costi economici negli Stati Uniti ogni anno. È quanto emerge da uno studio guidato dall’Oregon State University e pubblicato sulla rivista Nature Communications Earth & Environment. La ricerca ha rilevato che dal 2006 al 2020, il cambiamento climatico ha contribuito a circa 15.000 decessi dovuti all’esposizione al particolato fine prodotto dagli incendi boschivi, con un costo di circa 160 miliardi di dollari. Lo studio ha mostrato che il numero annuo di decessi variava tra 130 e 5.100, con i valori più alti in stati come l’Oregon e la California.

I ricercatori dello studio si sono concentrati sui decessi legati all’esposizione al particolato fine, o PM2.5, la principale fonte di preoccupazione derivante dal fumo degli incendi boschivi. Queste particelle possono depositarsi in profondità nei polmoni e provocare tosse e prurito agli occhi in caso di esposizione a breve termine. Ma a lungo termine possono peggiorare problemi di salute preesistenti e portare a una serie di patologie croniche e mortali. Bambini, donne incinte, anziani e lavoratori all’aperto sono tra i più vulnerabili.

L’Health Effects Institute ha stimato che l’inquinante abbia causato 4 milioni di morti in tutto il mondo. Stanno emergendo prove che il PM2.5 proveniente dal fumo degli incendi boschivi è più tossico di altre fonti di inquinamento. Quando gli incendi boschivi invadono le città, bruciando automobili e altri materiali contenenti sostanze tossiche, il pericolo aumenta.

Il riscaldamento globale sta aumentando la siccità, soprattutto nelle regioni occidentali, e altri fenomeni meteorologici estremi. Le condizioni più secche assorbono l’umidità dalle piante, che fungono da combustibile per gli incendi. Quando vegetazione e stagioni più secche si uniscono a temperature più elevate, aumentano la frequenza, l’estensione e la gravità degli incendi boschivi e del fumo che questi producono.

Gli autori dello studio si sono basati su dati modellizzati ed esistenti per giungere alle loro conclusioni. In primo luogo, hanno cercato di capire quanta superficie bruciata dagli incendi boschivi fosse attribuibile al cambiamento climatico. Lo hanno fatto analizzando le condizioni climatiche reali – ad esempio caldo e pioggia – al momento dello scoppio degli incendi dal 2006 al 2020, e confrontandole con uno scenario in cui le misurazioni meteorologiche sarebbero state diverse in assenza del cambiamento climatico. Da lì, hanno stimato i livelli di PM2.5 nel fumo degli incendi boschivi legati al cambiamento climatico.

Infine, integrando le attuali conoscenze su come il particolato influenzi la mortalità, hanno quantificato il numero di decessi correlati al PM2.5 negli incendi boschivi e ne hanno calcolato l’impatto economico. Questo quadro ha mostrato che, dei 164.000 decessi correlati all’esposizione agli incendi boschivi e al PM2.5 dal 2006 al 2020, il 10% era attribuibile al cambiamento climatico. I tassi di mortalità sono stati dal 30 al 50% più alti in alcuni stati e contee occidentali degli USA.