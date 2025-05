Clima: forte impatto di El Niño sull’ecosistema di mangrovie nel mondo

MeteoWeb

I fenomeni climatici di El Niño e La Niña stanno avendo un impatto profondo sugli ecosistemi di mangrovie in tutto il mondo, mettendo a serio rischio questi hub ambientali essenziali per la biodiversità, lo stoccaggio del carbonio e la sopravvivenza di diverse comunità. È quanto emerge da uno studio guidato dalla Tulane University e pubblicato su Nature Geoscience. La ricerca si basa su quasi due decenni di dati satellitari dal 2001 al 2020 ed è il primo studio a dimostrare modelli su scala globale nel modo in cui El Niño-Southern Oscillation (ENSO) influenza la crescita e il degrado delle mangrovie. In precedenza, gli impatti erano stati documentati solo in singoli siti, come la drammatica moria nell’Australia settentrionale nel 2015, quando perirono più di 40 milioni di mangrovie lungo un tratto di costa lungo 1.900 chilometri.

“Volevamo scoprire se questi eventi fossero isolati o facessero parte di un modello più ampio – ha affermato l’autore principale Zhen Zhang, ricercatore post-dottorato presso la Tulane School of Science and Engineering – i nostri risultati confermano che l’ENSO ha effetti ricorrenti e su larga scala sugli ecosistemi di mangrovie in tutto il mondo”.

El Niño e La Niña

El Niño è un fenomeno climatico che influenza il meteo globale a causa delle variazioni di temperatura e dei venti nell’Oceano Pacifico e porta acque calde nel Pacifico orientale. La Niña, invece, porta acque fredde. Questi cambiamenti alterano le precipitazioni, le tempeste e le temperature in tutto il mondo, causando alluvioni, siccità e variazioni nell’attività degli uragani. El Niño è noto per causare lo sbiancamento dei coralli, siccità e incendi boschivi e ora i ricercatori hanno confermato che gioca un ruolo importante anche nella salute delle mangrovie.

Lo studio

Lo studio ha identificato un sorprendente effetto “altalena”: durante gli eventi di El Niño, le mangrovie nel Pacifico occidentale subiscono un degrado diffuso, mentre quelle nel Pacifico orientale registrano una crescita più rapida. Durante gli eventi di La Niña, si verifica l’opposto, con una crescita a ovest e un declino a est.

I ricercatori hanno individuato nei cambiamenti del livello del mare il fattore chiave di questi andamenti. Ad esempio, El Niño causa spesso un temporaneo abbassamento del livello del mare nel Pacifico occidentale, aumentando la salinità del suolo e portando al deperimento delle mangrovie.

Il team di ricerca, che comprende collaboratori dell’Università di Xiamen e della National University of Singapore, ha utilizzato dati satellitari dell’indice di area fogliare, che misura la produttività delle piante in base alla densità delle foglie, insieme a set di dati oceanici e climatici per valutare lo stato di salute delle mangrovie nel tempo.

Daniel Friess, professore di Scienze della Terra e dell’Ambiente alla Tulane, coautore dello studio, ha affermato che le foreste di mangrovie forniscono servizi essenziali a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, tra cui la protezione dalle tempeste, lo stoccaggio del carbonio e il supporto alla pesca. Tuttavia, la loro esistenza dipende da un insieme ristretto di condizioni ambientali, che le rendono particolarmente sensibili a variazioni climatiche come El Niño.

“Le mangrovie sono uno degli ecosistemi più preziosi del pianeta, eppure vivono in un delicato equilibrio con il loro ambiente – ha affermato Friess – una migliore comprensione di come questo habitat unico sia influenzato dalle mutevoli condizioni ambientali ci aiuterà a conservarle e ripristinarle, sostenendo al contempo le comunità costiere che dipendono da esse”.