Clima, in Inghilterra la primavera meno piovosa da 70 anni: record dal 1956

L’Inghilterra sta vivendo la primavera più secca dal 1956, ossia da quasi 70 anni, secondo i dati raccolti dai ricercatori nei primi mesi del 2025 e diffusi oggi da un’agenzia governativa. Sullo sfondo di giornate che restano in larga prevalenza insolitamente miti e soleggiate per gli standard locali, che rallegrano residenti e turisti, ma allarmano meteorologi, ambientalisti e studiosi dei cambiamenti climatici. Il record negativo di piogge ha riguardato tutti gli ultimi tre mesi, da febbraio ad aprile compreso, nella nazione più grande e popolosa del Regno Unito, con picchi che in alcune contee settentrionali non si vedevano addirittura dal 1929, vale a dire da poco meno di un secolo.

La tendenza non pare in effetti consolidata, visto che gli ultimi due anni sono stati classificati tra i più umidi, complessivamente, nella storia meteorologica recente della Gran Bretagna. Ma il contesto di questa stagione dimostra che “i cambiamenti climatici potranno portare a fenomeni di siccità” inedita anche nel Regno – salvo inversioni – nei prossimi decenni, secondo Richard Thompson, responsabile del Dipartimento acqua presso l’agenzia governativa per l’Ambiente britannica, preoccupato in prospettiva per la stessa disponibilità di risorse idriche nel Paese.