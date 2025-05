Clima, ISTAT: l’Italia tra i Paesi UE che perdono di più a causa degli eventi estremi

MeteoWeb

Il 2023 è stato l’anno più caldo di sempre a livello globale dal periodo pre-industriale, il 2° in Europa dopo il 2020 e in Italia dopo il 2022. È quanto si legge nel Rapporto annuale 2025 dell’Istat, pubblicato oggi, dal quale emerge che l’Italia è tra i Paesi europei maggiormente colpiti per perdite economiche dovute ad eventi climatici estremi: nel periodo 1980-2023, si colloca al secondo posto nell’UE27 con circa 134 miliardi di euro, dopo la Germania con 180 miliardi e prima della Francia con 130 miliardi.