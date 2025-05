Clima, le anomalie di Aprile in Italia: indizi di un cambiamento in corso | DATI

MeteoWeb

L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR ha pubblicato questa mattina i dati relativi alle anomalie climatiche di Aprile 2025 in Italia: è stato un altro mese mite nel nostro Paese, ma forse qualcosa sta cambiando. L’anomalia, infatti, è stata di +1,15°C rispetto alla media storica del trentennio 1991-2020, la minor anomalia calda mensile di tutto il 2025 (fino ad oggi). Con quest’anomalia, Aprile 2025 risulta il 10° più caldo tra i mesi di Aprile degli ultimi 225 anni, da quando cioè esistono i rilevamenti meteorologici in Italia (a partire dal 1800). Il record assoluto risale al 2018, sette anni fa, quando l’anomalia mensile fu di +2,30°C, esattamente superiore del doppio rispetto a quella di quest’anno.

Stavolta le anomalie termiche non sono state omogenee sul territorio nazionale: ha fatto molto più caldo al Nord rispetto al Sud. Al Nord Italia, infatti, l’anomalia è stata di +1,50°C, segnando il 6° mese di Aprile più caldo della storia (il record risale al 2007 con un’anomalia di +3,14°C). Al Centro Italia, l’anomalia è stata di +1,12°C, segnando il 5° mese di Aprile più caldo della storia (il record è del 2018 con uno scarto di +2,37°C). Infine, al Sud lo scarto minore con un’anomalia di +0,93°C, tale da portare questo mese di Aprile quale 11° più caldo della storia, molto lontano dal record del 2018 che per quest’area è di +2,30°C.

In modo particolare in Sicilia, è stato un mese in linea con le medie storiche: senza anomalie di caldo. Il Sud Italia, infatti, si è trovato ai margini dell’anomalia fredda che ha interessato Grecia e Turchia, nel Mediterraneo orientale, una delle poche aree del pianeta che in questo mese di Aprile ha avuto anomalie fredde rispetto alla media storica:



Interessante la mappa dettagliata fornita dal CNR che mostra quanto abbia fatto più caldo sulle Alpi e al Nord/Est, rispetto al Centro/Sud dove il clima è stato – soprattutto in Sicilia – molto più vicino alla norma del periodo.

Se qualcosa sta cambiando, lo possiamo ipotizzare osservando l’andamento delle anomalie termiche mensili degli ultimi quattro mesi sull’Italia. A Gennaio eravamo quasi a +2°C sopra la norma, ora in quattro mesi siamo scesi a +1°C in modo lento e graduale, e maggio – per come sta andando – rischia di concludersi finalmente sotto le medie storiche, almeno per un mese. E’ già successo molte volte negli scorsi anni: dal 2019 (con l’eccezione di 2020 e 2022), il mese di Maggio si è sempre concluso con forti anomalie negative nel nostro Paese, grazie alla piovosità e alla particolare configurazione barica degli ultimi anni in primavera. Un trend che si potrebbe confermare anche in questa stagione.

Clima, tutte le anomalie mensili del 2025