Clima, Primavera 2025: la siccità più grave da quasi due secoli in Europa occidentale

L’Europa occidentale sta vivendo una primavera drammaticamente arida, che secondo molti esperti ha già superato per gravità quella storica del 1976. Dalla Gran Bretagna alla Francia, passando per Germania, Belgio e Danimarca, i dati parlano chiaro: il deficit idrico registrato nei mesi di marzo, aprile e metà maggio 2025 è senza precedenti in numerosi paesi europei, minacciando l’agricoltura, gli ecosistemi e le riserve idriche.

Inghilterra: solo il 6% d’acqua nei primi 40 centimetri di suolo

Nel Regno Unito, prima del recente ritorno della pioggia, il contenuto idrico nei primi 40 cm di terreno era sceso a soli 6%, un valore sorprendente se si considera che parliamo di piena primavera in una delle regioni storicamente più piovose d’Europa.

Gli esperti non hanno dubbi: è il segnale più evidente di quanto il ciclo dell’acqua si stia accelerando. Le oscillazioni tra eccessi e carenze idriche si fanno sempre più marcate, proprio come previsto dai modelli legati al cambiamento climatico globale. La primavera 2025 viene già descritta da diversi climatologi come la più secca nel Regno Unito da quando sono iniziate le rilevazioni sistematiche nel lontano 1836.

Una siccità continentale: i record negativi in Belgio, Danimarca, Germania e Francia

Il Regno Unito non è un caso isolato. L’intero comparto dell’Europa nord-occidentale sta affrontando una delle più gravi crisi idriche degli ultimi due secoli:

Belgio: la primavera più secca dal 1893

Nel cuore dell’Europa, il Belgio ha già raggiunto a metà maggio un deficit idrico di 106 mm per metro quadrato, un valore che nel celebre anno siccitoso del 1976 venne superato solo in piena estate. Gli esperti parlano apertamente di un evento record, che sta mettendo sotto pressione sia l’agricoltura sia le falde acquifere.

Danimarca: precipitazioni ai minimi storici dal 1874

Anche la Danimarca non è sfuggita all’anomalia. Secondo i dati ufficiali, le precipitazioni totali primaverili sono scese ai livelli più bassi mai osservati da quando, nel 1874, sono iniziate le misurazioni sistematiche. I suoli sono aridi e la vegetazione mostra già segni di stress idrico.

Germania occidentale: il periodo più secco da quasi un secolo

Nella Germania occidentale, le stazioni meteorologiche hanno rilevato la primavera più asciutta dal 1931, con conseguenze evidenti per l’agricoltura della Renania e del bacino del Reno. I fiumi secondari raggiungono livelli critici e cresce la preoccupazione per l’approvvigionamento idrico estivo.

Francia settentrionale: siccità più grave dal 1959

Nel nord della Francia, la primavera 2025 è diventata, secondo Météo-France, la più secca dal 1959. Le piogge scarse hanno colpito in particolare l’Île-de-France e la Normandia, dove il suolo agricolo è già in condizioni critiche.

Un sintomo del nuovo clima europeo: il ciclo dell’acqua impazzito

Tutti questi record non sono semplici coincidenze: rappresentano l’effetto cumulativo di un sistema climatico sempre più sbilanciato. Secondo gli esperti, il ciclo dell’acqua si è accelerato: piove meno dove servirebbe e molto di più dove non può essere assorbita. Questo crea una doppia minaccia: da un lato la siccità prolungata, dall’altro un aumento del rischio di alluvioni improvvise.

Un campanello d’allarme continentale

La primavera 2025 verrà probabilmente ricordata come uno degli esempi più chiari di come il clima europeo stia cambiando. Le siccità primaverili estreme non sono più eventi eccezionali, ma segnali di una nuova normalità che mette in discussione modelli agricoli, approvvigionamento idrico e sostenibilità urbana.

In uno scenario dominato da anomalie sempre più frequenti, diventa cruciale investire in strategie di adattamento climatico, nella tutela delle risorse idriche e in una pianificazione resiliente che consideri la fragilità crescente dei cicli naturali in un’Europa sempre più esposta agli estremi.