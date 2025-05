Clima, Spagna: aprile più caldo e piovoso del normale

MeteoWeb

Secondo l’Agenzia meteorologica spagnola (AEMET), il mese di aprile è stato complessivamente molto caldo, con una temperatura media di +13°C, ovvero 1,1°C oltre la media 1991-2020. È stato il decimo aprile più caldo dal 1961 e l’ottavo più caldo del XXI secolo. Per gran parte del mese, le temperature sono state superiori alla media, con due periodi caldi degni di nota per intensità e durata. Il primo si estendeva fino al giorno 14 del mese, il secondo dal giorno 23 fino alla fine. Ci sono state anche due brevi ondate di freddo tra il 15 e il 22.

Le temperature più elevate tra i principali osservatori sono state registrate a Orense, dove il 9 sono stati misurati +31,8°C. Il 24, all’aeroporto di Siviglia, la temperatura ha raggiunto i +30,9°C. A metà mese sono state registrate gelate, come -5°C al porto di Navacerrada e -1,8°C a Valladolid e -2,1°C a Burgos.

Precipitazioni

La distribuzione delle precipitazioni è stata geograficamente irregolare: il mese è stato umido nella metà occidentale della penisola e addirittura molto umido nelle zone interne della Galizia, dell’Aragona, dell’Estremadura e delle Isole Canarie, dove è diventato estremamente umido nelle isole occidentali. Tuttavia, in alcune zone costiere della Catalogna, nella Comunità Valenciana, nell’entroterra di Murcia e in tutto l’arcipelago delle Baleari, è stato un mese secco, raggiungendo in alcuni luoghi livelli di siccità molto elevati, come a Maiorca.