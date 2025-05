Clima, Spagna bollente: il 2024 è stato il 3° anno più caldo mai registrato

MeteoWeb

Il 2024 si è confermato come uno degli anni più estremi per il clima in Spagna. Secondo il rapporto pubblicato dall’Agenzia statale di meteorologia (AEMET), è stato il 3° anno più caldo dal 1961, con una temperatura media annua di 15,1ºC, subito dopo il 2022 e il 2023. L’anno è stato segnato da condizioni termiche eccezionalmente elevate e da un’umidità insolita, con una siccità persistente che ha però mostrato segnali di attenuazione.

Durante l’estate si sono verificate 3 intense ondate di caldo, senza alcuna significativa ondata di freddo nel resto dell’anno. Anche le acque oceaniche hanno risentito dell’anomalia termica, registrando una temperatura media di 20°C: la 2ª più alta mai osservata, superata solo dal 2023. Particolarmente anomale le condizioni nel Mar Balearico e attorno alle Canarie, dove si sono battuti diversi record di temperatura marina.

Il rapporto analizza anche eventi estremi come la “Dana” di fine ottobre, che ha causato un’alluvione devastante a Valencia. A Turís sono caduti 772 mm di pioggia in 24 ore, un dato eccezionale che ha superato tutti i precedenti record nazionali di intensità pluviometrica.