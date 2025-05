Clima, UE: “sulla buona strada verso l’obiettivo del -55% di emissioni entro il 2030”

MeteoWeb

L’Unione Europea è sulla buona strada per ridurre del 54% le emissioni di gas serra entro il 2030, avvicinandosi così all’obiettivo del -55% rispetto ai livelli del 1990: è quanto ha comunicato la Commissione europea, sulla base dei piani nazionali per clima ed energia presentati dai Paesi membri, che delineano le strategie per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

“Le emissioni sono diminuite del 37% dal 1990, mentre l’economia è cresciuta del 70% – a dimostrazione che crescita e azione climatica possono andare di pari passo“, ha dichiarato il commissario europeo per il Clima, Wopke Hoekstra.

La Commissione ha esortato gli Stati membri a mantenere la rotta, sottolineando che “ogni settore in ogni Paese deve contribuire al risultato” e che investire nelle tecnologie pulite rafforza la competitività industriale dell’Europa e ne consolida la resilienza.

Bruxelles ha valutato in tutto 23 su 27 Piani nazionali per l’energia e il clima, perché Belgio, Estonia e Polonia non hanno ancora presentato i loro ‘Pnec’ definitivi, mentre la valutazione della Slovacchia è ancora in corso. La Commissione UE certifica un netto miglioramento rispetto a una prima analisi effettuata sulle bozze dei piani risalente a dicembre 2023 che stimava una traiettoria vicina a una riduzione del 51% di emissioni al 2030. In miglioramento gli sforzi dei Paesi UE in termini di energie verdi, con un allineamento all’obiettivo vincolante per le rinnovabili del 42,5% entro il 2030 e divario di ambizione di appena l’1,5%. “Se gli Stati membri realizzeranno le loro proiezioni più ambiziose, l’Ue ha il potenziale di superare l’obiettivo“, commenta Bruxelles nel documento.

Progressi anche per le emissioni dei trasporti, edifici, agricoltura, rifiuti e piccola industria – i settori coperti dal regolamento sulla condivisione degli sforzi – che, secondo le previsioni, dovrebbero diminuire di circa il 38% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, sfiorando l’obiettivo del 40%. Dall’UE arriva l’invito a mettere in campo “un’azione più decisa” in termini di risparmio dei consumi energetici, in particolare puntando sulle ristrutturazioni degli edifici.