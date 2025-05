Coldiretti: “bene il sostegno del Governo alla filiera avicola, chiave per autosufficienza e benessere animale”

MeteoWeb

“L’intenzione del Governo di stanziare risorse adeguate per la filiera avicola, anche sul tema del sessaggio, nella prossima Finanziaria è una notizia importante per le aziende impegnate nel settore che garantiscono al Paese l’autosufficienza produttiva, nel segno della qualità e della sostenibilità”. E’ quanto afferma Coldiretti nell’esprimere soddisfazione per le parole del sottosegretario del Masaf Patrizio La Pietra nel suo intervento a Fieravicola, dove ha annunciato che sono pronte le linee guida che definiscono l’applicazione delle tecnologie che i produttori del settore dovranno adottare per individuare in fase embrionale i pulcini maschi. “Importante anche la volontà espressa da La Pietra di “lavorare sulla reciprocità”, un principio da sempre cardine dell’azione politica di Coldiretti, al fine di tutelare le imprese italiane dalla concorrenza sleale e difendere il lavoro fatto in questi anni sulla sostenibilità delle produzioni e sul benessere animale. La filiera avicola – conclude Coldiretti – rappresenta un’eccellenza del sistema agroalimentare italiano, con un valore di quasi 7,5 miliardi di euro, tra la produzione di carne e quella di uova, che garantiscono, unico settore zootecnico, un’autosufficienza pari al 106% del fabbisogno, con tassi di consumo in crescita”, secondo l’analisi Coldiretti su dati Ismea.