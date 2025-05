“Cibo, salute e prevenzione”: Coldiretti e Campagna Amica alla Race for the Cure

MeteoWeb

Coldiretti e Campagna Amica rinnovano anche quest’anno l’impegno al fianco della Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Sabato 10 e domenica 11 maggio, all’interno del Villaggio della Salute al Circo Massimo, Campagna Amica sarà presente con una serie di attività pensate per promuovere uno stile di vita sano, fondato sulla corretta alimentazione e sulla prevenzione. “Cibo, sport e salute sono uniti da un legame profondo – sottolinea Campagna Amic – e la Race for the Cure è un’occasione unica per raccontare come mangiare bene non solo sia un atto quotidiano di cura verso se stessi, ma anche un importante strumento di prevenzione”.

Nel cuore del Villaggio verranno proposti laboratori didattici sulla Dieta Mediterranea dedicati soprattutto ai più piccoli, con l’obiettivo di avvicinarli ai principi di un’alimentazione equilibrata e consapevole in modo semplice e coinvolgente. A guidare le attività sarà la cuoca contadina di Campagna Amica, Ilaria Marino, con ricette, racconti e giochi per trasmettere ai bambini il valore del cibo sano e di stagione.

Domenica 11 maggio, Campagna Amica sarà inoltre protagonista del PinkNic, il pranzo all’aperto della Race: presso lo stand sarà possibile ritirare i sacchetti realizzati in collaborazione con il Mercato di Campagna Amica al Circo Massimo, con prodotti genuini e legati alla tradizione agricola italiana. Il PinkNic può essere prenotato con una donazione di 15 euro presso le aree Komen Italia. Coldiretti sarà presente con una squadra di donne e giovani che parteciperanno attivamente alla corsa, per testimoniare concretamente l’impegno dell’organizzazione nella promozione della salute, del benessere e della prevenzione attraverso l’agricoltura di qualità.

“Educare le nuove generazioni a scegliere e consumare cibo sano – conclude Campagna Amica – significa investire nella salute di oggi e di domani, costruendo una cultura della prevenzione che parta dalla tavola”.