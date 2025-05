Coldiretti celebra la Giornata del Latte con “Stalle Aperte”: nelle fattorie italiane il viaggio dal latte al formaggio

MeteoWeb

Per la Giornata mondiale del latte arriva “Stalle aperte” nelle fattorie, negli agriturismi e nei mercati di Coldiretti e Campagna Amica per mostrare a grandi e piccoli i segreti della mungitura e della preparazione del formaggio, simboli di una filiera cardine del Made in Italy, con i suoi record in fatto di qualità e di biodiversità. L’appuntamento è per sabato 31 e domenica 1° giugno, la data del World Milk Day, indetto dalla Fao. In alcune fattorie ed agriturismi lungo lo Stivale saranno mostrate le varie fasi della preparazione del formaggio, dalla mungitura alla caseificazione. Ma la Giornata del Latte sarà celebrata anche nei mercati contadini di Campagna Amica in tutta Italia dove i riflettori saranno puntati sullo straordinario patrimonio rappresentato dalle specialità casearie, da quelle più conosciute sui mercati mondiali a quelle salvate dall’estinzione grazie al lavoro degli allevatori italiani.

Domani, sabato 31 maggio, dalle ore 9.30, al Mercato al Circo Massimo di Via San Teodoro a Roma spazio a degustazioni di formaggi e alla preparazione “live” della ricotta, mentre il mercato di Porta Romana a Milano proporrà un laboratorio del burro. (elenco completo delle iniziative sul sito www.campagnamica.it). “Un’occasione per fare chiarezza sui benefici nutrizionali del latte, ricco di calcio, proteine e vitamine, anche rispetto alle tante fake news su un alimento che contribuisce in modo significativo alla sicurezza alimentare, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, e all’economia rurale. Non a caso Coldiretti ha lanciato per l’occasione una campagna social per ribadire l’importanza del suo consumo”, si legge in una nota Coldiretti.