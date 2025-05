Coldiretti e Filiera Italia esultano per il rifinanziamento del biometano: “segnale forte per la transizione ecologica”

MeteoWeb

“Coldiretti e Filiera Italia esprimono grande soddisfazione per la notizia del rifinanziamento della misura dedicata al biometano, richiesta dalle due Organizzazioni, approvata dalla Cabina di Regia del Pnrr. Si tratta di un risultato tangibile, che risponde alle esigenze di centinaia di aziende che, a seguito dell’adeguamento dei massimali di spesa resosi necessario per effetto dell’inflazione, avevano temuto per la sostenibilità economica dei propri progetti”. E’ quanto si legge in una nota. Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin: “il Ministro ha dimostrato fin dall’inizio grande disponibilità e spirito di collaborazione nella definizione di una soluzione concreta. Ora, con tempi necessariamente stretti, siamo certi che si impegnerà per garantire anche l’attuazione delle misure di accompagnamento indispensabili al completamento di tutti i progetti presentati”.

“È un segnale forte per il sistema produttivo italiano – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia – e dimostra attenzione concreta verso un settore strategico. Il V bando del Pnrr ha visto la presentazione di ben 298 progetti, in grado di generare un potenziale contingente produttivo di quasi 2,3 miliardi di standard metri cubi di biometano all’anno. Una risorsa preziosa, fondamentale nel contesto della diversificazione energetica e della transizione ecologica del Paese”.

“Il rifinanziamento della misura rappresenta un importante segnale per le filiere agricole e agroalimentari italiane, sempre più protagoniste nella produzione di energia rinnovabile e nell’adozione di modelli di economia circolare a basso impatto ambientale”, conclude la nota.