Coldiretti porta “Pesca Amica” al Seafood Expo Global 2025: il pescato locale protagonista a Barcellona

Coldiretti Pesca partecipa al Seafood Expo Global 2025, la più importante fiera internazionale dedicata al settore ittico al via oggi a Barcellona, per presentare all’interno dello spazio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il progetto “Pesca Amica”, realizzato con il sostegno del MASAF e finanziato nell’ambito del FEAMPA 2021-2027. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare il pescato locale e di stagione, inserendolo nei circuiti dei mercati di Campagna Amica, luoghi simbolo della vendita diretta e della promozione delle eccellenze agroalimentari italiane. Il progetto punta a creare un modello virtuoso che coniuga sostenibilità, cultura alimentare e rilancio economico delle comunità costiere.

“A Barcellona portiamo un modello vincente di cultura del pesce – dichiara Daniela Borriello, responsabile nazionale di Coldiretti Pesca –. Un progetto che nasce dalla volontà di dare nuova dignità al pescato locale, spesso sottovalutato, e di sostenerne il consumo consapevole attraverso attività esperienziali e formative. È un modo per aiutare le imprese del settore a innovarsi e raccontarsi, mettendo al centro il valore del territorio e delle tradizioni”.

Il programma

Il programma prevede una serie di attività itineranti nei mercati di Campagna Amica su tutto il territorio nazionale, tra cui percorsi gastronomici con degustazioni di piatti a base di pesce fresco, per promuovere la conoscenza delle specie ittiche locali e sfatare i luoghi comuni sul cosiddetto “pesce povero”; laboratori di formazione sulla preparazione del pesce, guidati da esperti del settore; abbinamenti enogastronomici con vini, oli e birre artigianali delle diverse regioni italiane; storytelling dei pescatori, per raccontare la loro storia e il loro impegno quotidiano nella tutela del mare; attività educative per bambini, con laboratori e momenti ludici pensati per avvicinarli al mondo della pesca e alla corretta alimentazione.

“Ringraziamo il MASAF per l’opportunità e il sostegno a un progetto che promuove la pesca italiana, la sostenibilità e la cultura alimentare legata al mare – conclude Borriello –. Partecipare a un evento come il Seafood Expo Global significa anche rafforzare il dialogo e la collaborazione con le più importanti realtà ittiche internazionali, promuovendo una maggiore conoscenza del settore e aprendo nuove prospettive di sviluppo e tutela per la nostra filiera”.

Prossimo appuntamento in Italia è previsto sabato 10 a partire dalle ore 11 al Mercato di Campagna amica a Porta Romana, in via Friuli 10/A a Milano.