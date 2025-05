Colera: 70 morti in 2 giorni per epidemia in Sudan

MeteoWeb

Un’epidemia di colera ha colpito duramente la capitale del Sudan, Khartoum, provocando la morte di almeno 70 persone in soli 2 giorni. Le autorità sanitarie hanno riportato 1.177 nuovi casi e 45 decessi martedì, seguiti da altri 942 contagi e 25 morti mercoledì. La situazione è aggravata dal collasso dei servizi essenziali, che ostacola le risposte mediche e igienico-sanitarie.

Il colera è una malattia infettiva acuta causata dal batterio Vibrio cholerae, che si trasmette principalmente attraverso acqua o alimenti contaminati da feci infette. I sintomi principali includono diarrea profusa, vomito e grave disidratazione, che può portare rapidamente alla morte se non trattata. In condizioni normali, il colera è facilmente curabile con reidratazione e antibiotici, ma in contesti di emergenza e con infrastrutture sanitarie precarie, l’impatto può essere devastante.