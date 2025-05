Crollo ghiacciaio in Svizzera: distrutto il 90% di Blatten, preoccupa la formazione di un lago dietro i detriti

MeteoWeb

Shock e disperazione a Blatten, piccolo villaggio nella regione del Lötschental, nel Cantone Vallese, in Svizzera, quasi interamente cancellato dall’enorme valanga di ghiaccio, roccia, fango e detriti che si è venuta a creare dopo il crollo di una parte del ghiacciaio Birch avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio. Un residente di 64 anni è disperso e i cani da soccorso lo stanno cercando. Le macerie stanno anche bloccando il fiume Lonza, formando un lago dietro i depositi di detriti. Temendo che un significativo deflusso da questo lago possa causare erosione laterale più a valle, le autorità hanno evacuato alcuni edifici a Wiler e Kippel, due comuni situati a valle della zona del disastro, nella tarda serata di ieri, per un totale di 16 persone che sono state ricollocate all’interno della regione. Tuttavia, non sono stati segnalati ulteriori danni durante la notte. “Non è previsto il trasferimento di altre persone per oggi“, ha dichiarato un portavoce dell’Ufficio di gestione regionale del Lötschental.

Il lago formatosi a Blatten continua a riempirsi ogni ora, secondo l’Ufficio di gestione cantonale (OCC). “C’è un rischio significativo di un blocco di ghiaccio che potrebbe allagare la valle sottostante”.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato la situazione di particolare gravità. L’esercito è stato chiamato a fornire rinforzi.

Residenti ancora sotto shock

La popolazione, evacuata preventivamente il 19 maggio, è sotto shock dopo aver visto il loro villaggio raso al suolo e le loro case distrutte. Molti residenti hanno perso tutto perché non hanno avuto molto tempo per raccogliere i propri beni prima di lasciare le proprie case. L’Ufficio Turistico del Lötschental ha messo a disposizione degli appartamenti. Circa il 90% del villaggio di Blatten è stato distrutto. Le macerie si estendono per due chilometri di lunghezza, a volte fino a 200 metri di larghezza.

Scosse avvertite in tutto il Paese

Le scosse causate dal crollo del ghiacciaio sono state avvertite in tutto il Paese. Secondo il servizio sismologico del Politecnico Federale Svizzero di Zurigo, si è trattato di uno dei più grandi movimenti di massa mai registrati. Anche le più piccole frane dal Kleiner Nesthorn, avvenute nei giorni precedenti il ​​crollo del ghiacciaio, erano state registrate dalla rete sismica, come scrive il Servizio Sismico Svizzero (SED) del Politecnico Federale di Zurigo sul suo sito web.

Fondi per le vittime del disastro

La Catena della Solidarietà sta fornendo assistenza alle vittime di Blatten. Non ha lanciato una raccolta fondi a livello nazionale, ma verranno utilizzati i fondi destinati alle catastrofi in Svizzera, ha dichiarato in un comunicato stampa. “In questa fase, il nostro fondo permanente dedicato alle catastrofi in Svizzera dovrebbe consentirci di far fronte alle esigenze non coperte dalle compagnie assicurative, dal Fondo Svizzero e dalle autorità pubbliche“, si legge sul sito web. “Tuttavia, continuiamo a monitorare la situazione con molta attenzione e adegueremo i nostri aiuti in base alle effettive esigenze delle persone colpite”.

Da parte loro, Caritas Svizzera e la Croce Rossa Svizzera stanno stanziando congiuntamente 400.000 franchi per fornire supporto dove i bisogni sono più urgenti. Le due istituzioni hanno rilasciato una dichiarazione congiunta: “molti abitanti di Blatten hanno perso tutti i loro beni a causa del disastro. Inizialmente, saranno forniti aiuti finanziari di emergenza alle persone colpite, in consultazione con le autorità competenti, per consentire loro di acquistare beni di prima necessità. Saranno poi forniti aiuti e supporto transitori per coprire i costi rimanenti non coperti da assicurazione o altri contributi”.