Piogge torrenziali in Colombia, disastrosa frana a Sabaneta: almeno 7 morti

MeteoWeb

In Colombia, almeno 7 persone sono morte a seguito di una frana causata dalle intense piogge che hanno colpito il Comune di Sabaneta, nel dipartimento di Antioquia: lo ha reso noto il governatore Andrés Rendón attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo X, in cui ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime e ha assicurato che, insieme al sindaco Alder Cruz, stanno lavorando per gestire l’emergenza. Anche il Comune di Sabaneta è intervenuto sulla stessa piattaforma, informando di aver attivato centri di accoglienza per i colpiti dal disastro. L’amministrazione locale ha inoltre lanciato un appello alla cittadinanza affinché vengano donati beni di prima necessità, tra cui alimenti non deperibili, coperte, materassini, abiti in buono stato, kit per l’igiene personale e torce.