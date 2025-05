Come le condizioni meteorologiche influenzano le prestazioni dell’auto

MeteoWeb

Il clima ha un impatto diretto sul comportamento del veicolo su strada. Temperature estreme, pioggia, vento o ghiaccio possono compromettere l’efficienza di freni, pneumatici e sistema di raffreddamento. Con la primavera e l’estate arrivano giornate calde e instabili, che richiedono attenzione e adattamento nella guida.

Guida sotto la pioggia

Le piogge improvvise riducono l’aderenza degli pneumatici a causa dell’aquaplaning, un fenomeno che si verifica quando l’acqua forma una pellicola tra battistrada e asfalto. Per limitarne il rischio, è essenziale che gli pneumatici siano in buono stato, con una pressione corretta e una profondità del battistrada non inferiore a 1,6 mm, meglio se pari o superiore a 3 mm.

È inoltre importante moderare la velocità, aumentare la distanza di sicurezza e frenare in modo progressivo. Anche i tergicristalli devono essere efficienti per garantire una buona visibilità in ogni momento.

Caldo estremo e sistema di raffreddamento

Nelle giornate più torride, il motore può perdere efficienza a causa del surriscaldamento. Il sistema di raffreddamento, formato da radiatore, ventola e liquido refrigerante, va controllato con regolarità, poiché in estate la temperatura può salire oltre i limiti di sicurezza, danneggiando il motore.

Il calore influisce anche sulla pressione degli pneumatici, aumentando l’usura e riducendo l’aderenza: è buona norma verificare i valori a freddo, specie prima di lunghi tragitti. Le alte temperature possono inoltre compromettere l’efficacia dei freni, mentre un climatizzatore poco efficiente peggiora comfort e concentrazione. Parcheggiare all’ombra o usare un parasole può aiutare a contenere la temperatura interna.

Freddo e ghiaccio

In inverno o nelle giornate particolarmente fredde, l’olio motore si addensa e la batteria può perdere parte della sua capacità, rallentando l’accensione del motore. Anche i freni possono essere meno reattivi, soprattutto se umidi o ghiacciati.

Gli pneumatici invernali sono essenziali per affrontare ghiaccio e neve, ma per chi vive in aree con clima temperato, gli pneumatici per tutte le stagioni rappresentano una soluzione versatile: secondo le informazioni di tuttoautoricambi.it gli pneumatici per tutte le stagioni sono progettati per offrire un buon compromesso tra aderenza e durata sia in estate che in inverno.

Guida con vento forte

Il vento laterale può destabilizzare il veicolo, soprattutto se si guida un mezzo alto come un SUV o un furgone. È importante tenere saldamente il volante, ridurre la velocità e fare attenzione durante i sorpassi, in particolare di mezzi pesanti che possono creare turbolenze. È fondamentale prestare attenzione alle segnalazioni stradali che indicano tratti a rischio.

Clima e guida nelle regioni europee

Le condizioni atmosferiche variano notevolmente da una regione all’altra in Europa, influenzando il modo in cui si dovrebbe preparare l’auto e affrontare la guida. Nel sud Italia, ad esempio, gli automobilisti devono fare i conti con ondate di calore sempre più intense e temporali estivi improvvisi. A Bari, nel 2023, si sono registrati oltre 20 giorni sopra i 35°C già a fine maggio. Al contrario, nel nord del Paese, nebbia e piogge persistenti sono frequenti in primavera, come avviene in Emilia-Romagna, dove l’umidità può superare il 90%.

Anche in altre regioni europee il clima comporta rischi specifici: piogge prolungate in Francia settentrionale, gelo in Germania, sabbia e caldo estremo in Spagna meridionale, venti forti nei Paesi Bassi e neve abbondante nell’Europa centrale e orientale. Per aiutare chi si mette alla guida in Europa, la seguente tabella sintetizza i fenomeni più ricorrenti, i rischi associati e le precauzioni da adottare in ciascuna area:

Regione UE Evento meteorologico frequente Rischi per gli automobilisti Precauzioni consigliate Italia meridionale Ondate di calore, temporali estivi Surriscaldamento del motore, visibilità ridotta Verifica del liquido refrigerante, guida prudente Francia settentrionale Piogge prolungate Aquaplaning, frenata inefficace Pneumatici efficienti, distanza di sicurezza maggiore Germania centrale Gelo e nebbia Asfalto scivoloso, visibilità ridotta Pneumatici invernali, fari funzionanti Spagna sud-orientale Tempeste di sabbia, caldo estremo Filtri intasati, riduzione visibilità, usura freni Pulizia frequente del veicolo, controllo freni e filtri Paesi Bassi e Belgio Venti forti e piogge Instabilità direzionale, rischio incidenti in sorpasso Guida stabile, evitare manovre brusche Polonia e Repubblica Ceca Neve abbondante, temperature rigide Blocco impianti, pattinamento Uso catene o gomme invernali, avvio motore anticipato

Consigli pratici per ogni stagione

In caso di pioggia : verifica tergicristalli, pressione gomme, freni e luci. Riduci la velocità e aumenta la distanza di sicurezza.

: verifica tergicristalli, pressione gomme, freni e luci. Riduci la velocità e aumenta la distanza di sicurezza. Con il caldo : controlla il liquido refrigerante, la pressione degli pneumatici, la batteria e il climatizzatore.

: controlla il liquido refrigerante, la pressione degli pneumatici, la batteria e il climatizzatore. Durante il freddo : usa pneumatici adatti, controlla olio motore e batteria, evita manovre brusche.

: usa pneumatici adatti, controlla olio motore e batteria, evita manovre brusche. Con vento forte: mantieni salda la presa sul volante, guida a velocità moderata e fai attenzione ai veicoli di grandi dimensioni.

Il meteo influisce in modo concreto sulla sicurezza in strada. Adattare lo stile di guida e controllare regolarmente i componenti essenziali del veicolo consente di affrontare le condizioni atmosferiche con maggiore consapevolezza. Una manutenzione attenta e uno stile prudente rendono ogni viaggio più sicuro, con qualsiasi clima.