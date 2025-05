“Comunicare l’emergenza”: all’INGV di Roma una tavola rotonda su fiducia, dati e strategie

MeteoWeb

In vista del FORUM PA 2025 che si svolgerà dal 19 al 21 maggio, la sede di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha ospitato la tavola rotonda “Comunicare l’emergenza: strategie e strumenti per una cittadinanza informata”, promossa il 7 aprile da ForumPA in collaborazione con l’INGV, nell’ambito del percorso “FORUM PA OFF”. Una opportunità di confronto tra esperti del mondo accademico e delle pubbliche amministrazioni, un’occasione di approfondimento per il pubblico presente composto da personale INGV, rappresentanti di altre PA e studenti universitari.

Il ruolo dei comunicatori pubblici è fondamentale in “tempo di pace” quanto in emergenza – hanno sottolineato i relatori – fa la differenza nella gestione delle crisi e nella costruzione quotidiana del rapporto di fiducia tra istituzioni pubbliche e cittadini. Le competenze necessarie, il ruolo delle nuove tecnologie e dei dati, la prevenzione dell’infodemia sono alcuni dei temi chiave emersi dalla conversazione moderata dalla giornalista Michela Stentella, Direttrice forumpa.it – FPA.

Sono intervenuti: Vincenzo Arena, Docente di Giornalismo e Comunicazione digitale per le PA presso l’Università Tor Vergata di Roma; Andrea Cerase, Ricercatore Tenure Track, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale presso Sapienza Università di Roma; Eugenio Iorio, Docente Social Media Analysis presso l’Università Suor Orsola Benincasa; Titti Postiglione, Dirigente Generale presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione; Roberta Mochi, Capo Ufficio Stampa della ASL Roma 1; Serenella Ravioli, Direttore Centrale per la Comunicazione, Informazione e Servizi ai Cittadini e agli Utenti di ISTAT.