Conclave al via: attesa per la prima fumata alle 19

MeteoWeb

Prende il via ufficialmente oggi il Conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco. I cardinali elettori si riuniranno nella Cappella Sistina, dove nel pomeriggio è previsto il primo scrutinio: la prima fumata, con ogni probabilità nera, dovrebbe innalzarsi in cielo intorno alle 19. Da domani le fumate si susseguiranno 2 volte al mattino e 2 nel pomeriggio, secondo il calendario comunicato dal Vaticano.

La cerimonia avrà inizio con la messa Pro eligendo Papa celebrata nella Basilica di San Pietro. Successivamente, i cardinali faranno solenne ingresso in processione alla Sistina, dove, dopo il giuramento, verrà pronunciato l’“extra omnes”, segnale che esclude ogni estraneo.

Le votazioni, segrete e senza contatti esterni, si svolgono sotto rigide regole stabilite dalla Universi Dominici Gregis e dal Motu Proprio del 2013. Serve una maggioranza di due terzi per eleggere il nuovo Papa. Le schede vengono bruciate dopo ogni scrutinio: dal colore del fumo si saprà se l’elezione è avvenuta (bianco) o no (nero).

Al termine dell’elezione, l’eletto dovrà accettare il mandato e scegliere il nome con cui guiderà la Chiesa. Seguirà l’annuncio pubblico e la benedizione Urbi et Orbi.