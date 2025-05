Conclave, fumata bianca dalla Sistina: eletto il nuovo Papa

MeteoWeb

È arrivata la tanto attesa fumata bianca della Cappella Sistina. Un’ovazione è salita da Piazza San Pietro: è stato eletto il 267° Pontefice. Suonano a festa le campane della Basilica di San Pietro. Dopo essere stato eletto il nuovo Pontefice, accetta l’incarico e prima di indossare le nuovi vesti, si ritrova nella Camera lachrimatoria, chiamata la stanza delle lacrime o del pianto. Si tratta di una piccola sacrestia, sulla sinistra dell’altare della Cappella Sistina. In quella stanza intima gli viene concesso di sfogarsi e al tempo stesso di riacquistare quella necessaria tranquillità per mostrarsi al popolo di Roma e a tutta la Chiesa.

Perché probabilmente già dall’antichità era noto l’effetto calmante di un bel pianto. A quel punto il Pontefice è pronto per la vestizione, potrà indossare per la prima volta i paramenti papali bianchi e rossi con i quali si presenterà in pubblico dalla Loggia delle benedizioni della Basilica di San Pietro, dopo l’habemus Papam.

Sarà Dominique Mamberti, 73 anni, francese, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ovvero il capo del massimo tribunale di diritto canonico della Santa Sede, ad annunciare il nuovo Papa.