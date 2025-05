Conclusa la terza edizione del TEF di Taranto: 150 relatori e 1200 partecipanti per l’ambiente, l’innovazione e il futuro del territorio

MeteoWeb

Si è conclusa la terza edizione del TEF – Taranto Eco Forum, l’appuntamento annuale di riferimento per i settori dell’ambiente e dell’innovazione che ha visto riunirsi nel capoluogo ionico istituzioni di primo piano, esperti, rappresentanti del mondo delle imprese, startup innovative, associazioni e stakeholder provenienti da tutto il Paese. L’evento, organizzato da Eurota Ets e RemTech Expo, rappresenta un’occasione di confronto sui temi strategici legati alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo economico innovativo, con un’attenzione particolare alle sfide e alle opportunità del territorio. Nelle due giornate di confronto, ospitate negli spazi del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, 1200 partecipanti in presenza hanno ascoltato i 150 relatori che si son avvicendati tra saluti istituzionali, tavole rotonde, la sessione internazionale in lingua inglese, gli incontri organizzati nell’ambito del Bioeconomy Day e B2B con le imprese per l’internazionalizzazione predisposti dall’agenzia Ice, novità dell’edizione 2025.

La seconda giornata ha visto la partecipazione in presenza del viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava che, dopo il videomessaggio della prima giornata, “ha confermato – è detto in una nota – l’impegno del governo per Taranto”. E, si aggiunge, “ha ribadito la sua vicinanza al territorio e al TEF anche la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, intervenuta in diretta durante i saluti istituzionali della seconda giornata”. In ognuna delle 13 tavole rotonde, sono stati approfonditi progetti, idee e visioni per Taranto con l’obiettivo di “passare dalla visione all’azione”.