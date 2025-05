Al via il 56° Congresso ANMCO: la Cardiologia italiana si confronta su innovazione, ricerca e nuove soluzioni cliniche

MeteoWeb

Il Congresso Nazionale di Cardiologia dell’ANMCO rappresenta da oltre 50 anni uno degli incontri culturali più attesi per il vasto mondo di attività clinica cardiologica, nel corso dei tre giorni verranno presentate le più recenti e significative novità cliniche, scientifiche ed organizzative, maturate nelle cardiologie del nostro Paese. Anche quest’anno oltre 5000 cardiologi ospedalieri si sono dati appuntamento per confrontarsi su tutti i grandi temi della prevenzione, della cura e della ricerca, e sulle novità legate all’attività clinica cardiovascolare. Quest’anno, il Congresso si svilupperà attorno al tema “Heart Innovation – From Research to New Solutions for Best Practice”, un invito a esplorare come la ricerca più avanzata possa tradursi in soluzioni cliniche concrete per migliorare la pratica quotidiana e l’assistenza al paziente. Medici cardiologi, ricercatori, giovani specializzandi e figure istituzionali si ritroveranno per condividere esperienze, confrontarsi su nuove evidenze scientifiche e tracciare insieme le rotte future della cardiologia ospedaliera.

Prospettive, cure e ricerca saranno al centro delle sessioni di lavoro che vedranno alternarsi i più grandi esperti della Cardiologia Italiana per un costruttivo ed efficace confronto di idee ed esperienze originali, da sempre necessario per rispondere adeguatamente alla complessità di una realtà sanitaria in continua evoluzione. Tra le novità, l’introduzione dell’International Version Congress: un’intera sezione del programma sarà dedicata a sessioni in lingua inglese, animate da una prestigiosa faculty internazionale un’occasione unica di aggiornamento professionale, con il contributo delle maggiori società scientifiche cardiologiche internazionali, come l’American Heart Association (AHA), l’American College of Cardiology (ACC) e la Società Europea di Cardiologia (ESC).

I dettagli

Il 56° Congresso ANMCO offrirà ai partecipanti l’opportunità di seguire i lavori anche attraverso una modalità online-only, accessibile tramite la piattaforma multimediale digital.anmco.it, che negli ultimi anni è diventata parte integrante del Congresso e rende possibile al meglio la fruizione di tutti i contenuti. La nuova frontiera dell’educazione medica sarà inoltre rappresentata dall’innovativo sistema A.I. ANMCO Intelligence, il co-moderatore virtuale capace di stimolare il dibattito scientifico generando domande e spunti di discussione in tempo reale.

Il prof. Fabrizio Oliva – Presidente ANMCO e Direttore Cardiologia 1 dell’Ospedale Niguarda di Milano dichiara: “nel corso dei tre giorni saranno presentati i risultati di importanti studi clinici su tematiche di notevole rilevanza per la salute pubblica, dall’infarto allo scompenso cardiaco. Risultati che certamente contribuiranno a migliorare la pratica clinica in ambito cardiovascolare”.

“Il Congresso – continua il prof. Oliva – offrirà, come sempre un’importante occasione di aggiornamento, confronto e crescita scientifica per continuare a costruire una cardiologia sempre più innovativa, vicina al paziente e in linea con le più elevate evidenze scientifiche internazionali. Partecipare, ciascuno con la propria competenza, significa contribuire a far scrivere nuove pagine della nostra disciplina mantenendo forte la sua capacità di essere al contempo propositiva e punto di riferimento, non solo per la classe medica”.

“Un grande evento – conclude il prof. Oliva – che testimonia l’impegno dell’ANMCO nel sostenere la crescita e la formazione dei Cardiologi italiani”.