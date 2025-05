Congresso Nazionale Lab-Italia 2025: biologi e ricercatori a confronto

MeteoWeb

Il Congresso Nazionale Lab-Italia “Laboratori del futuro: innovazione, sostenibilità e intelligenza artificiale” – promosso dall’Ordine dei Biologi della Lombardia e accreditato ECM – torna, dopo il successo della scorsa edizione, mercoledì 18 giugno 2025, dalle 9:30 alle 17:00, all’NH Milano Congress Center a Milanofiori (MI). Un appuntamento atteso per il mondo della ricerca e degli specialisti con un ricco programma. Al Congresso si riuniranno professionisti dei laboratori di analisi e ricerca, esperti di biologia, sanità pubblica e privata, ambiente, ricerca, istituzioni e terzo settore. L’obiettivo è condividere best practice e delineare il futuro della professione. I dibattiti, organizzati per macroaree tematiche, affronteranno le principali sfide del settore, tra cui l’impatto delle nuove tecnologie nei laboratori, l’adozione di pratiche sostenibili, il ruolo dell’intelligenza artificiale nella ricerca e le collaborazioni interdisciplinari per soluzioni innovative.

Tra i presenti, già confermati alla Tavola Rotonda, ci saranno il Professor Giuseppe Banfi, Direttore Scientifico dell’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio, il Direttore del Dipartimento di Medicina dell’Infanzia dell’ASST Fatebenefratelli Sacco Dott. Luca Bernardo, il Direttore Generale di ATS Brianza Dott. Michele Brait, il Direttore Generale di ATS Insubria Dott. Salvatore Gioia, il Direttore Generale di ATS Bergamo Dott. Massimo Giupponi, il Presidente della Federazione Ordine Farmacisti Italiani Dott. Andrea Mandelli, la Presidente di Federfarma Lombardia Dott.ssa Annarosa Racca, il Vicepresidente di Assoram Dott. Alfredo Sassi e il Direttore Generale del Policlinico di Milano Dott. Matteo Stocco.

Durante il Congresso verranno assegnati i riconoscimenti relativi ai concorsi “Il Sangue e la Vita”, dedicato alla creatività degli studenti delle scuole primarie e secondarie, e “Laboratori del Futuro”, per il miglior poster presentato da un giovane ricercatore. Il congresso OBL è un’ottima occasione per presentare poster scientifici mettendo in luce il proprio talento e le proprie scoperte. Le candidature ai concorsi dovranno essere inviate entro il 10 giugno 2025 all’indirizzo email premioricerca@ordinebiologilombardia.it.

Le dichiarazioni

Sottolinea Dott. Rudy Alexander Rossetto, Presidente dell’Ordine dei Biologi della Lombardia: “insieme a Marzia Bedoni, vicepresidente dell’Ordine e referente scientifico del congresso, invitiamo con entusiasmo tutti i Biologi e i professionisti del settore a partecipare a questo importante momento di confronto, crescita e approfondimento. Il Congresso Nazionale “Lab-Italia” rappresenta un’occasione unica per fare rete, investigare le sfide emergenti e contribuire attivamente alla definizione del futuro dei nostri laboratori, tra innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e intelligenza artificiale”.