Il Convegno sull’energia della Sardegna: confronto pubblico sul futuro dell’isola

“Un’isola con metano solo per gli usi termici dell’industria, un laboratorio reale e concreto utile anche alla transizione energetica nazionale: la Sardegna torna al centro del dibattito energetico con il convegno “Analisi di possibili traiettorie per la transizione energetica in Sardegna”, che si terrà lunedì 19 maggio 2025 dalle 15:00 alle 18:00 presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari (via Marengo 2)”: è quanto si legge nella presentazione del Convegno. L’evento, voluto da Coordinamento FREE, ITALIA SOLARE e CIB – Consorzio Italiano Biogas, associazioni che hanno promosso e finanziato lo studio e organizzato anche con la collaborazione di Sardegna Rinnovabile, Università di Cagliari e del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, vedrà la presentazione ufficiale del nuovo Rapporto elaborato da Politecnico di Milano, Università di Cagliari e Università di Padova, che propone proiezioni e scenari fino al 2050.

Lo studio si propone come uno strumento tecnico-politico per orientare le scelte future su rinnovabili, reti e decarbonizzazione, in un territorio strategico come quello sardo, che è attualmente privo di una rete gas.

Le dichiarazioni

“Negli ultimi anni la transizione energetica in Sardegna è stata oggetto di analisi che hanno portato alla elaborazione di diversi scenari, frutto di processi guidati da istituzioni e operatori del settore. Il motivo di questa crescente attenzione alla Sardegna dipende sia da circostanze storiche, quali l’assenza del gas metano, sia dal peculiare contesto insulare, che rende la traiettoria evolutiva della Sardegna paradigmatica e anticipatoria della transizione energetica che sta interessando tutto il Paese. Obiettivo di questo studio, alla luce degli accadimenti degli ultimi anni e dello sviluppo tecnologico, è stato quello di elaborare nuovi scenari evolutivi al 2030 ed estrapolare le traiettorie auspicabili per un’efficace transizione energetica della Sardegna, con proiezioni anche al 2040 e 2050”, afferma il presidente del Coordinamento FREE, Attilio Piattelli.

Tra i relatori: