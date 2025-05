Convivere con il Gabbiano reale a Venezia: scienza, cittadini e istituzioni a confronto

MeteoWeb

Un momento di confronto dedicato alla “biodiversità urbana” e alla fragile convivenza tra uomo e animali selvatici in città, particolarmente sentita nel territorio veneziano. Con l’incontro dedicato al Gabbiano reale a Venezia: monitoraggio, ricerca e partecipazione per una convivenza pacifica, il Museo di Storia Naturale di Venezia ospita istituzioni, esperti, divulgatori e cittadini per individuare e promuovere soluzioni sostenibili e scientificamente fondate, per ridurre i conflitti e pensare alla convivenza con questa specie, sempre più presente nella vita cittadina.

Avviato nel gennaio 2024, il progetto rappresenta l’ultima tappa di un percorso di studio sul Gabbiano reale (Larus michahellis) condotto da CORILA a partire dal 2017, su incarico di Veritas S.p.A. e con il patrocinio del Comune di Venezia. Realizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze Polari (CNR-ISP) e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, il progetto ha perseguito molteplici obiettivi: aggiornare i dati sulla popolazione attraverso una nuova campagna di monitoraggio visivo, analizzare le interazioni tra specie in ambiente urbano, legate anche alla presenza di rifiuti, indagare la percezione pubblica del Gabbiano reale da parte di residenti, lavoratori, turisti e visitatori; sperimentare l’impiego di immagini satellitari e aeree ad alta definizione per il monitoraggio della fauna selvatica in contesti urbani.

L’incontro si inserisce pienamente nella missione del Museo di Storia Naturale per promuovere la conoscenza e la tutela della biodiversità, anche in ambienti fortemente antropizzati come quello urbano e lagunare. Un contesto, quello del museo, che si conferma un luogo privilegiato di dialogo tra scienza e società. L’evento vuole inoltre sottolineare l’importanza della ricerca e della divulgazione scientifica alla portata di tutti, come strumenti fondamentali per costruire consapevolezza collettiva, stimolare la partecipazione attiva dei cittadini e favorire decisioni pubbliche più informate. Durante la conferenza saranno presentati i principali risultati del progetto, con interventi di esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

Il programma

17:15 – Registrazione partecipanti

17:30 – Saluti istituzionali

Mauro Bon – Responsabile Servizio Ricerca e Divulgazione Scientifica, Museo di Storia Naturale

Massimiliano De Martin – Assessore all’Ambiente, Comune di Venezia

17:45 – Le prime osservazioni sui Gabbiani reali a Venezia: in ricordo del prof. Danilo Mainardi

Patrizia Torricelli – già Prof.ssa Ordinaria di Ecologia, Università Ca’ Foscari di Venezia

18:00 – Le iniziative di Veritas per la gestione dell’igiene urbana e la convivenza con la fauna selvatica sinantropica

L’importanza di una sinergia tra scienziati e aziende per decisioni informate e basate sulla conoscenza

Andrea Razzini – Direttore Generale, Veritas S.p.A.

18:20 – Otto anni di monitoraggio e ricerca sul Gabbiano reale a Venezia: dati e strategie

Francesca Coccon – Ricercatrice, CORILA

18:40 – Sperimentazione del telerilevamento a supporto del monitoraggio della specie in ambiente urbano

Matteo Zucchetta – Ricercatore, CNR-ISP

19:00 – Conclusioni e prospettive future: prossimi passi e nuove collaborazioni