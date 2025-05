I corpi di 5 sciatori ritrovati sulle Alpi svizzere: aperta un’inchiesta

MeteoWeb

I corpi di almeno cinque sciatori non ancora identificati sono stati ritrovati dal Soccorso Alpino svizzero sul ghiacciaio Adler, sul Rimpfischhorn, nella zona di Zermatt, a circa 4.000 metri di quota. Lo fa sapere in un comunicato la Polizia del Canone Vallese, che spiega che la ricerca da parte di un elicottero di Air Zermatt è stata innescata dalla segnalazione di alcuni scialpinisti che durante una salita avevano avvistato degli sci abbandonati ai piedi di una parete. La Polizia di Zermatt fa sapere che l’identificazione delle vittime è in corso e che sulla loro morte è stata aperta un’inchiesta della Procura.