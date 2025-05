“Cos’è stato quel botto?”: in un VIDEO il momento dell’implosione del Titan

Filmati diffusi dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti gettano luce sul momento in cui il sommergibile Titan della società OceanGate è imploso nel giugno 2023, uccidendo le 5 persone a bordo durante una spedizione verso il relitto del Titanic. La tragedia è avvenuta circa 90 minuti dopo l’inizio della discesa, a una profondità stimata di 3.300 metri.

Tra i passeggeri c’erano figure di spicco come il CEO di OceanGate Stockton Rush, l’esploratore Hamish Harding, il veterano subacqueo Paul Henri Nargeolet e il magnate Shahzada Dawood con il figlio 19enne Suleman. Le immagini mostrano la moglie di Rush, Wendy, a bordo della nave di supporto mentre percepisce un forte rumore – probabilmente l’implosione – e domanda preoccupata: “Cos’è stato quel botto?”

Quando il sommergibile raggiunge circa 3.300 metri di profondità, un suono improvviso e sordo – simile a una porta che sbatte – interrompe il silenzio a bordo della nave di supporto. Wendy Rush, moglie del CEO di OceanGate, si blocca, solleva lo sguardo e domanda agli altri membri dell’equipaggio cosa possa aver provocato quel rumore. Pochi istanti dopo, riceve un messaggio di testo dal Titan: informa che sono stati sganciati 2 pesi, un’azione che solitamente segnala l’inizio della risalita. Questo dettaglio sembra averla indotta a credere, erroneamente, che tutto stesse andando secondo i piani.

