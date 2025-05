Ecco cos’è quella “stella” luminosa a Est

MeteoWeb

Se vi è capitato di alzarvi prima dell’alba e scrutare l’orizzonte Est, potreste aver notato una “stella” sorprendentemente luminosa nel cielo: non si tratta però di una stella, bensì di Venere, il secondo pianeta del Sistema Solare e l’astro più luminoso dopo il Sole e la Luna. In questo periodo, Venere è nel pieno della sua fase di “Stella del Mattino”, offrendo agli osservatori uno degli spettacoli astronomici più suggestivi dell’anno.

Il momento migliore per osservare la luminosa “Stella del Mattino a Est

Secondo gli esperti di EarthSky, la mattina di domenica 1° giugno 2025 rappresenta l’apice dell’apparizione di Venere nel cielo mattutino: il pianeta raggiungerà la sua massima elongazione occidentale, cioè la massima distanza angolare dal Sole verso Ovest. In parole semplici, sarà visibile per il maggior tempo possibile prima dell’alba, emergendo molto prima del sorgere del Sole e raggiungendo la massima altezza apparente nel cielo orientale.

Il pianeta splenderà con una magnitudine di -4.2, risultando circa 100 volte più luminoso del vicino Saturno, che apparirà più in alto a destra con magnitudine +1.1. A giugno, guardando verso Est prima del sorgere del Sole, sarà difficile non notare questo faro celeste.

Per conoscere l’orario esatto dell’alba di Venere dalla propria località, è possibile consultare il sito Timeanddate.com, che offre una panoramica dettagliata del cielo notturno.

Cos’è l’elongazione occidentale?

L’elongazione occidentale è un fenomeno che riguarda esclusivamente i pianeti interni al Sistema Solare, come Mercurio e Venere. Avviene quando il pianeta si trova alla massima distanza angolare dal Sole nel cielo mattutino, consentendo così la sua migliore osservabilità prima del sorgere del Sole. Ciò accade perché Venere, dal nostro punto di vista, si allontana abbastanza dal bagliore solare da diventare chiaramente visibile.

Altri eventi celesti da segnare in agenda

L’apparizione attuale di Venere non sarà l’unica occasione del 2025 per ammirare il pianeta. Il 12 agosto, poco prima dell’alba, Venere sarà protagonista di un incontro ravvicinato con Giove, apparendo a meno di un grado di distanza dal gigante gassoso nel cielo Est-Nord/Est: uno spettacolo mozzafiato per gli amanti dell’astronomia.

Ancora più affascinante sarà l’alba del 19 settembre, quando Venere si troverà in stretta congiunzione con Regolo, la stella più luminosa della costellazione del Leone. I due corpi celesti saranno separati da appena mezzo grado, con una sottile falce di Luna al 7% di illuminazione posta poco più in alto: una vera cartolina astronomica.

Un pianeta misterioso e affascinante

Venere orbita attorno al Sole in 225 giorni terrestri, ma impiega 243 giorni terrestri a compiere una rotazione su sé stesso, rendendo il suo giorno più lungo dell’anno. Inoltre, il pianeta ha una rotazione retrograda, cioè ruota in senso opposto rispetto alla maggior parte degli altri pianeti.

La sua superficie è un vero inferno: con temperature prossime ai 500°C e una pressione atmosferica 90 volte superiore a quella terrestre, Venere è il pianeta con la superficie più calda del Sistema Solare. Queste condizioni estreme rendono ogni missione esplorativa una vera sfida tecnologica.

Uno spettacolo per tutti

Non è necessario essere astronomi per apprezzare la bellezza di Venere nel cielo del mattino. Basta svegliarsi un po’ prima del solito, guardare verso Est e lasciarsi incantare da uno dei più straordinari fenomeni naturali accessibili a occhio nudo. Un piccolo sforzo per assistere a un grande spettacolo.