Costone roccioso di Taormina in frantumi: il momento dell’esplosione | VIDEO

Esplosione questa mattina, per la messa in sicurezza, sul costone roccioso sovrastante la via Garipoli, a Taormina. Per mitigare i rischi ed alleviare i disagi alla collettività, è stata predisposta una apposita pianificazione di Protezione civile: le zone più a rischio sono state interdette ed e stata evacuata la popolazione che risiede nei fabbricati limitrofi all’area dell’esplosione. A corredo dell’articolo il video pubblicato da Salvo Puccio.

Le operazioni, che hanno comportato anche la chiusura temporanea dell’A18 nel tratto compreso tra il casello di Calcarone a Giardini Naxos e quello di Spisone a Taormina, si sono già concluse. Il Consorzio per le autostrade siciliane ha comunicato che in direzione Catania è stata rimossa uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina. Stessa cosa in direzione Messina allo svincolo di Giardini Naxos. Le operazioni sono state realizzate dal cantiere per il raddoppio ferroviario.

Il sindaco di Taormina Cateno De Luca ha annunciato che la via Garipoli potrebbe essere riaperta anche dal 14-15 giugno prossimi in netto anticipo, quindi, su quanto finora previsto.