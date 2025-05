Crisi Campi Flegrei: quanto dobbiamo preoccuparci? Tutte le ipotesi sul tavolo

MeteoWeb

Nei Campi Flegrei, uno dei distretti vulcanici più studiati al mondo, la terra continua a muoversi. Da mesi, un lento ma costante sollevamento del suolo e frequenti sciami sismici stanno ridisegnando la quotidianità dei cittadini, in particolare nell’area di Pozzuoli. Si tratta del cosiddetto bradisismo, un processo di deformazione del terreno legato a dinamiche profonde del sistema vulcanico, come l’accumulo di fluidi o gas nelle camere magmatiche.

Il fenomeno non è nuovo per la zona: già negli anni ’70 e ’80 eventi simili causarono l’evacuazione di migliaia di persone, lasciando un ricordo ancora vivido nella memoria collettiva. Ma cosa ci dice l’attuale crisi? E, soprattutto, dove potrebbe portarci?

Quali scenari ci attendono nei prossimi mesi e anni?

L’evoluzione della crisi bradisismica non segue un percorso prevedibile, ma gli scienziati stanno lavorando su diversi possibili sviluppi. Ecco le ipotesi principali:

1. Proseguimento del sollevamento e della sismicità

L’attuale tendenza potrebbe mantenersi stabile nel tempo, portando con sé nuovi episodi di sismicità superficiale, come le recenti scosse fino a magnitudo 4.4. Questo scenario, seppur meno drammatico di altri, rappresenta comunque una minaccia per gli edifici più datati o vulnerabili, specialmente in assenza di adeguati interventi di consolidamento.

2. Danni strutturali e possibili evacuazioni

Un eventuale incremento nell’intensità o nella frequenza dei terremoti potrebbe tradursi in danni più gravi alle infrastrutture. L’esperienza storica dimostra che, in certe condizioni, evacuazioni temporanee o parziali possono diventare necessarie, specie se la protezione civile rileva criticità tali da compromettere la sicurezza pubblica.

3. Un’accelerazione della crisi

L’aumento repentino del tasso di sollevamento del suolo o della potenza dei terremoti potrebbe essere sintomo di una pressione crescente nel sistema vulcanico. In tal caso, si renderebbe necessario un innalzamento del livello di allerta e un’intensificazione delle misure di sicurezza, compreso il rafforzamento della rete di monitoraggio e il coinvolgimento diretto delle autorità locali.

4. Ritorno alla stabilità

Non è escluso che il fenomeno possa rallentare o arrestarsi, come avvenuto in altri cicli del passato. Gli strumenti dell’INGV mostrano variazioni anche improvvise nel tasso di deformazione del suolo, segno che le fasi attive possono alternarsi a periodi di quiete relativa. Tuttavia, anche in questo caso, la sorveglianza non può venire meno.

5. Il rischio eruttivo resta basso, ma reale

Oggi il livello di allerta vulcanica resta giallo, il che indica una fase di attenzione e monitoraggio, ma senza segnali concreti di una risalita di magma verso la superficie. Tuttavia, in un sistema complesso come quello flegreo, il rischio eruttivo non può mai essere completamente escluso. Per questo motivo, i piani di emergenza vengono regolarmente aggiornati e testati.

L’impatto sulla popolazione e il ruolo del monitoraggio

La crisi in corso, pur non avendo provocato gravi danni, genera inevitabilmente ansia e incertezza tra i cittadini. La memoria storica pesa, e nonostante i progressi tecnologici nella previsione e nella gestione dei rischi, convivere con l’instabilità non è facile.

La buona notizia è che oggi l’area è sorvegliata da una delle reti di monitoraggio vulcanico più avanzate d’Europa. Questo consente una risposta più tempestiva e consapevole, grazie anche al costante lavoro di comunicazione tra istituzioni, scienziati e cittadini.

Conclusioni: attenzione alta, ma senza allarmismi

La crisi bradisismica dei Campi Flegrei va seguita con la massima attenzione, ma senza cedere al panico. Gli scenari attesi spaziano dalla persistenza della sismicità a un eventuale ritorno alla normalità, passando per l’eventualità — remota ma non impossibile — di un’attivazione eruttiva.

Quello che è certo è che l’area flegrea rappresenta una sfida continua per la scienza e la gestione del rischio. Ed è proprio qui che la conoscenza, la preparazione e la trasparenza giocano un ruolo cruciale per garantire la sicurezza di chi vive in uno dei luoghi più affascinanti e delicati d’Italia.