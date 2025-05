Crisi climatica: i bambini di oggi affronteranno 5 volte più ondate di calore

MeteoWeb

Le giovani generazioni pagheranno il prezzo più alto della crisi climatica. Uno studio pubblicato su Nature e condotto dalla Vrije Universiteit Brussel rivela che i nati nel 2020 saranno esposti a un numero senza precedenti di ondate di calore nel corso della loro vita, anche nello scenario più ottimistico di contenimento del riscaldamento globale. Secondo i ricercatori Wim Thiery e Luke Grant, il 52% dei bambini nati nel 2020 sperimenterà eventi estremi che, senza il cambiamento climatico causato, avrebbero avuto una probabilità inferiore a una su 10mila di verificarsi. La situazione peggiora in uno scenario a +3,5°C, dove la quota sale al 92% per i nati nel 2025.

L’indagine mostra anche un legame tra anno di nascita ed esposizione agli eventi estremi, con impatti maggiori sulle fasce socialmente vulnerabili. Sebbene lo studio non consideri fattori come migrazioni interne e dinamiche demografiche, gli autori sottolineano l’urgenza di politiche concrete per ridurre le emissioni di gas serra.