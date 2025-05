Crisi climatica nel Nord Europa: siccità e agricoltura in bilico

MeteoWeb

Una grave crisi idrica sta colpendo il Nord Europa, con livelli di siccità che raggiungono soglie mai registrate prima in molte aree. Dalla Scozia ai Paesi Bassi, passando per il Nord della Francia, il Belgio, il Regno Unito, la Danimarca e la Svezia, le piogge primaverili sono risultate drammaticamente inferiori alla norma. In un contesto di cambiamento climatico sempre più evidente, questa situazione solleva preoccupazioni crescenti per la sicurezza alimentare, l’equilibrio ambientale e la sostenibilità dell’agricoltura europea.

Un clima che cambia: inverni umidi, primavere aride

Negli ultimi anni, molte regioni del Nord Europa hanno mostrato una nuova tendenza climatica: inverni più piovosi seguiti da primavere ed estati eccezionalmente secche. Questa variabilità, oltre a complicare le strategie agricole, influisce direttamente sulla disponibilità di acqua superficiale, fondamentale per lo sviluppo delle colture nei mesi cruciali della crescita.

Il suolo, in vaste aree del Nord della Francia e del Regno Unito, è ormai così asciutto da ridursi in polvere. In particolare, il Regno Unito sta vivendo la primavera più secca degli ultimi 150 anni. Le precipitazioni sono risultate 8 volte inferiori rispetto alla media stagionale in alcune zone del Nord, rendendo impossibile la germinazione di molte colture primaverili.

Numeri da emergenza

In Danimarca, l’allerta siccità è scattata già all’inizio di maggio. Secondo l’istituto meteorologico nazionale, con meno di 63 mm di pioggia accumulati tra febbraio e aprile, questo periodo è entrato tra i sette più secchi dal 1874. L’indice di siccità ha superato il livello 9 su 10 già dal 15 maggio, un primato assoluto per una data così precoce. Anche i Paesi Bassi hanno registrato il minimo storico di precipitazioni dall’inizio delle rilevazioni nel 1906.

In Francia, sebbene le falde acquifere risultino ancora ben cariche dopo gli inverni umidi, il vero problema risiede nella mancanza di piogge superficiali. L’evapotraspirazione – il processo combinato di evaporazione dell’acqua dal suolo e traspirazione dalle piante – risulta fortemente amplificata dalle alte temperature e dall’atmosfera più secca. Ciò aumenta notevolmente la domanda idrica delle colture proprio nel momento in cui l’acqua è meno disponibile.

Agricoltura in difficoltà: rese a rischio e strategie di adattamento

Le conseguenze più immediate della siccità si fanno sentire nei campi. Colture fondamentali come grano, mais, orzo e colza stanno già mostrando segni di sofferenza, con una crescita rallentata o assente. L’irrigazione è diventata una pratica sempre più necessaria anche in aree dove fino a pochi anni fa era ritenuta marginale.

Tuttavia, irrigare non è semplice: richiede risorse, infrastrutture e accesso all’acqua. Le fonti disponibili – falde sotterranee, corsi d’acqua e bacini artificiali – sono sottoposte a una crescente pressione. Alcuni Paesi stanno valutando la creazione di serbatoi di stoccaggio direttamente all’interno delle aziende agricole per fronteggiare meglio la variabilità climatica.

La differenza di rese tra campi irrigati e non irrigati può arrivare a raddoppiare, rendendo evidente quanto l’accesso all’acqua stia diventando un discrimine tra agricoltura sostenibile e fallimento produttivo.

Un’Europa divisa dalla pioggia

Curiosamente, mentre il Nord Europa affronta una siccità estrema, il Sud – in particolare la Spagna e il Portogallo – ha registrato precipitazioni ben superiori alla media stagionale. Questa disomogeneità meteorologica sottolinea ulteriormente la complessità del cambiamento climatico in atto, che non si manifesta uniformemente ma piuttosto amplifica gli estremi: laddove prima c’era equilibrio, ora si alternano alluvioni e desertificazione.

La siccità in Nord Europa

La siccità che sta colpendo il Nord Europa non può più essere considerata un evento eccezionale. È parte di un pattern che si ripete e si intensifica, mettendo alla prova la resilienza dei sistemi agricoli e delle comunità rurali. La necessità di strategie di adattamento, investimenti in infrastrutture idriche e una revisione dei modelli agricoli diventa ogni giorno più urgente.

In un’epoca in cui le risorse naturali sono sempre più soggette a stress, comprendere, monitorare e agire in modo coordinato a livello europeo sarà fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale del continente.