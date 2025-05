Crolla palazzina in Salento, 4 operai feriti

MeteoWeb

A Carmiano, in provincia di Lecce, una palazzina in fase di ristrutturazione è stata interessata da un crollo improvviso. Quattro operai che stavano lavorando all’interno dell’edificio sono rimasti intrappolati sotto le macerie, ma sono stati soccorsi grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Campi Salentina. Al momento, non risultano altre persone coinvolte. I vigili del fuoco proseguono con le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

